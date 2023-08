Campingplatz Via Claudia in Lechbruck kann bald mehr Wohnmobile unterbringen

Der Gemeinderat Lechbruck stimmte für die Pläne des Campingplatzes Via Claudia für zusätzliche Wohnmobil-Stellplätze. Eine Frage ist allerdings nicht geklärt.

11.08.2023 | Stand: 12:08 Uhr

Der Gemeinderat Lechbruck hat der beantragten Erweiterung der Wohnmobil Stellplätze am Campingplatz Via Claudia zugestimmt. Gleichzeitig stimmte er auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes der für diesen Bereich gilt, sowie der Erstellung eines Bebauungsplanes zu. Alle Beschlüsse erhielten nur eine Gegenstimme.

Neue Stellplätze sollen direkt bei Via Claudia Camping in Lechbruck entstehen

Direkt angeschlossen an dem Campingplatz am Oberen Lechsee, der bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, soll die Voraussetzung für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen geschaffen werden. Dazu ist die Ausweisung eines Sondergebietes Tourismus, Zweckbestimmung Wohnmobilstellplatz, notwendig. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung der oben genannten Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Geltungsbereich liegt nordöstlich von Lechbruck, am Rande des dortigen Campingplatzes in der Nähe des Seeufers des Oberen Lechsees. Er weist eine Größe von etwa 0,86 Hektar auf.

Gemeinderat Lechbruck genehmigt auch Änderung für Flächennutzungsplan

Paul Schöne stellte den Plan sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes vor, die auch vom Gemeinderat genehmigt wurde. Die Frage, welchen Belag oder welche Grundlage auf dem Platz herrscht, ob Kiesbelage oder sonstige für die großen Wohnmobil geforderten Beläge, konnte noch nicht einwandfrei geklärt werden. Parzellierung wurde jedoch einstimmig beschlossen und die später rein als Stellplatz genutzte Fläche wird auf etwa 0,4 Hektar festgelegt. Das Verfahren wurde somit eingeleitet.