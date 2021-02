Der Umgang mit dem Corona-Ausbruch im Seeger Seniorenheim sorgt für Kritik, unter anderem wegen fehlender FFP2-Masken. Die Heimleitung hält dagegen.

04.02.2021 | Stand: 13:02 Uhr

Der Corona-Ausbruch im Caritas-Zentrum in Seeg ist mittlerweile überstanden. Doch es gibt Kritik am Umgang damit. Artur Klemmer, der Sohn einer Bewohnerin, wirft der Heimleitung eigene Versäumnisse vor und wehrt sich gegen die Aussage, das Verhalten von Angehörigen hätte die Ausbreitung des Virus in dem Altenheim mitbegünstigt, weil diese sich nicht immer an die Hygieneregeln wie Maskenpflicht und Mindestabstand gehalten hätten.