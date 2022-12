Caritasheim in Seeg sorgt für Aufregung: Demokratische Bürger sind sauer auf den Bürgermeister

Die Demokratischen Bürger Seeg sind sauer auf Bürgermeister Berktold. Sie sorgen sich um das Heim und üben scharfe Kritik. Berktold will sich verteidigen.

17.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Demokratischen Bürger Seeg sind sauer. Sehr sauer. Das wurde am Donnerstagabend deutlich. Der Verein hatte zu einer Infoveranstaltung geladen – etwa 70 Seeger waren gekommen. Der Grund: Sie sorgen sich um die Zukunft des Caritasheims und kritisieren Bürgermeister Markus Berktold (CSU) scharf. Er stellte sich den Kritikern, versuchte, sich zu erklären, sprach von Falschbehauptungen, verwies bei Detailfragen aber auf eine eigene Infoveranstaltung zum Caritasheim am kommenden Dienstag. Diese Veranstaltung ist kurz nach der Ankündigung der Demokratischen Bürger öffentlich geworden. Was passiert also gerade im Honigdorf?

