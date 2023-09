„Coole Aktion“: Ferienkinder gehen in Füssen in die Luft

Beim Abschluss und Höhepunkt des Ferienprogramms unserer Redaktion heben die Gewinner mit dem Flugsportverein ab. Einer erlebt einen ganz besonderen Moment.

04.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

„Cool, cool, richtig cool“, fanden es alle sieben Gewinner der Wettbewerbe aus dem AZ-Ferienprogramm nach ihren Flügen mit einem der beiden Flugzeuge aus dem Füssener Flugsportverein am Samstag. Jeweils 20 Minuten waren sie in der Luft, entweder in der Gegend um den Tegelberg, über den Seen des Königswinkels, über dem Aggenstein in Pfronten oder Hopferau.

Tausch mit Schwester bitter bereut

Neun Gewinner hat es gegeben, aber nur sieben im Alter von neun bis fast zwölf Jahren waren gekommen, um ihren Rundflug anzutreten. Der neunjährige Franz ärgerte sich ein wenig, dass er nicht dabei war, hatte er doch seinen Gewinn beim Jägertag mit seiner Schwester getauscht, weil er lieber ein Rehbockgehörn mitnehmen wollte.

Besonders „cool“ war Georg (fast zwölf Jahre alt). Er filmte und fotografierte wie ein alter Hase nicht nur den Aggenstein von oben „fürs Album“: „Sooo viele Kletterer“ habe er von oben gesehen.

Und dann zog der Pilot die Maschine steil nach oben, beide erlebten einen Moment der Schwerelosigkeit, bevor er die Maschine „steil nach unten gedrückt“ habe. „Da ist mir mein Handy aus der Hand gefallen“, erzählt Georg lachend.

Verein mit Freude dabei

Schon seit 40 Jahren dürfen Gewinner aus dem AZ-Ferienprogramm als Höhepunkt und Abschluss der Aktionen in den Sommerferien mit versierten Piloten aus dem Luftsportverein eine Runde über Füssen und Umgebung drehen. Der Verein macht das mit viel Freude, sagt Vorsitzender Thomas Bäurle. Und in der Tat sind alle gut vorbereitet. Für die Kleinen sind Kindersitze vorbereitet, damit die Kinder auch etwas sehen können und nicht nur vor den Instrumenten sitzen, die sie natürlich auch erklärt bekommen.