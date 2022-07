Das Alpenbad Pfronten ist wohl nicht mehr zu retten

Für eine Sanierung müsste der Bau in den Rohbau zurückversetzt werden. Die Gutachter empfehlen einen Neubau. Jetzt sind die Vorstellungen der Bürger gefragt.

23.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Pfrontener Alpenbad ist wohl nicht mehr zu retten. Wie die Besucher der Auftakt-Informationsveranstaltung „Zukunft Alpenbad Pfronten“ im Pfarrheim erfuhren, ist es zwar theoretisch möglich, die 49 Jahre alte Anlage von Grund auf zu sanieren. Der Aufwand dafür steht nach Ansicht zweier Gutachter aber in keinem Verhältnis zum Gewinn an Attraktivität und Verbesserung der Funktionen. Ihr Fazit: „Wir empfehlen das Bad mittelfristig, das heißt in den nächsten fünf bis sieben Jahren zu schließen – in dieser Zeit Alternativen zu suchen und diese dann zügig zu realisieren.“ Somit wäre ein fließender Übergang zu einem neuen Bad möglich. Aber auch bereits dafür, das Bad noch ein paar Jahre weiterzubetreiben, sind umfangreiche Investitionen in die technischen Anlagen nötig, wie die Besucher erfuhren.

