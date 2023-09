Das Haus der Begegnung St. Hildegard in Pfronten startet nach dem Corona-Chaos neu durch

Mit einem "Open House" stellt sich die Einrichtung alle Interessierten vor - besonders auch denen vor Ort. Was alles geboten ist.

15.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nimmt der Betrieb des Hauses der Begegnung St. Hildgard in Pfronten-Berg wieder Fahrt auf. Neuen Schwung bringt zudem der neue Hausleiter Andreas Fischer in den Betrieb. Der Diakon ist der erste Mann in dieser Funktion - alle seine Vorgängerinnen waren Ordensfrauen. Was sich im und um das Haus so alles tut, will das Team bei einem Hausfest am Sonntag, 17. September, allen Interessierten präsentieren. "Das Haus ist ein bisschen aus dem Bewusstsein gekommen", sagt Fischern mit Blick auf die schwierigen Corona-Jahres. Und das will er ändern. Besonders eingeladen sind auch Einheimische, denn im Ort sei weithin unbekannt, was in dem ehemaligen Pfarrhaus in Pfronten-Berg passiert.

