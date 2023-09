Pegel des Lechs steigt bedrohlich an: So ist die Lage im südlichen Ostallgäu

An der Lech-Staumauer bei Lechbruck sind derzeit Wassermassen zu beobachten. Der Pegel ist bedrohlich angestiegen.

30.08.2023 | Stand: 06:25 Uhr

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat den Pegel des Lechs bedrohlich ansteigen lassen: An der Staumauer bei Lechbruck lässt sich derzeit gut beobachten, welche Wassermassen sich inzwischen angesammelt haben. An manchen Stellen hat sich bereits eine Seenlandschaft gebildet. Normalerweise transportiert der Fluss 70 bis 80 Kubikmeter Wasser in der Sekunde – momentan sind es 350 bis 400 Kubikmeter pro Sekunde.

Uferwege im Bereich Brunnen am Forggensee sind überflutet

Am Forggensee reagierte am Dienstag die städtische Schifffahrt: Der Betrieb wurde nach dem Dauerregen vorerst eingestellt, da große Baumstämme abgeschwemmt wurden und die Strömung teils zu stark ist. Auch Uferwege im Bereich Brunnen sowie die Anlegestellen Füssen, Dietringen, Brunnen und Tiefental sind momentan überflutet. Eine Wiederaufnahme des Fahrbetriebs der Forggensee-Schifffahrt sei nicht vor diesem Donnerstag, 31. August, zu erwarten.