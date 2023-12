"December Project" begeistert in Schwangau mit Kultstücken

Mit dem Song "Ventura Highmay" von America verbindet Sänger Klaus Görne eine besondere Erinnerung. Welche Anlaufstelle Musikfreunde damals in Füssen hatten.

06.12.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Alle Jahre wieder - gibt es ein Projekt, das vor mittlerweile 13 Jahren im Dezember seinen Anfang genommen hat – und bis heute Bestand hat – zum Glück. DCP – das December Projekt, ein mittlerweile beinahe kultiges Quartett mit dem unverwechselbaren von Akustik-Gitarren getragenem Sound aus dem Ostallgäu. Seit 12 Jahren füllen Klaus Görne (Gitarre, Gesang), Daniele Granito (Gitarre, Gesang), Wolfgang Sauter (Gitarre, Mundharmonika, Gesang) und Bass-Gitarrist Michael Mike Ostrowski gemeinsam in regelmäßigen Abständen die Säle mit Fans der Musik der 1960er, 70er und 80er Jahre bis zum Rand. Heuer lud das Ensemble zu seiner besonderen stimmungsvollen und vor allem stimmgewaltigen Weihnachtsfeier ins Schlossbrauhaus nach Schwangau. Trotz der extremen Witterungsbedingungen schneiten viele Oldie-Fans herein, um sich von den Vollblutmusikern mit Liedern der Beatles, Everly Brothers, Led Zeppelin, James Taylor, Steely Dan oder Gordon Lightfoot ordentlich einheizen zu lassen. Durch Granitos zartschmelzende „Heimatlieder“ und Coverversionen von Eros Ramazotti, Zucchero oder Adriano Celentano, stets mit passenden Bildsequenzen von Klaus Görne unterpolstert, wehte gar ein großes wärmendes Stück Bella Italia von der weihnachtlich dekorierten Bühne ins Publikum herunter.

"Sehr nostalgisch", findet eine Zuhörerin

Monika Depner aus Füssen sah die Band heuer zum ersten Mal und war begeistert: „Sehr nostalgisch! Die haben wirklich richtig gute Stimmen.“ In der Tat kamen Görne, Sauter und Granito teilweise erstaunlich nah an die Originalversionen ihrer Idole heran. Nicht nur beim zweistimmigen „Scarborough Fair“ (Simon & Garfunkel) sorgten Sauter und Granito für ehrfürchtiges Staunen. Klaus Görne, der multimediale Mastermind der Band, sorgte nicht nur für die Ton- und Bildtechnik, sondern sang bei einem seiner Lieblingslieder dem

"Ventura Highway" (America) in absoluter Höchstform. Eine Herzensangelegenheit, denn von dieser US-amerikanische Folk-Rock-Band hatte sich Görne seinerzeit seine allererste Langspielplatte geleistet: Americas Erstveröffentlichung vom Dezember 1971 mit dem gleichnamigen Album „America“. Damals ging es zum Plattenkauf für Görne, wie für viele Musikfans im Raum Füssen noch direkt in die Reichenstraße zu Radio Möst. „Dort standen seinerzeit an der Plattentheke eine ganze Reihe von Kopfhörern zum „Probehören“ bereit. Das waren noch Zeiten“, erinnert sich Görne lächelnd.

Zum Schluss weihnachtet es noch

Schmunzeln konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer auch des Öfteren bei der Moderation und den weihnachtlich angehauchten Texten und Mundartgeschichten Sauters. Erst nach einem donnernden Schlussapplaus und drei Zugaben ging es für das Publikum mit dem einzigen Weihnachtslied des Abends Chris Reas „Driving Home vor Christmas“ auf den zugeschneiten Straßen wieder nach Hause.