Deluxe Niveau bei Musical-Show im Festspielhaus Füssen

Beim Heimspiel von Kristin Backes begeistern fünf Stars das Publikum. Und am Ende wollen alle mit ihnen gemeinsam immer wieder durch die Zeit hüpfen.

Von Klaus Bielenberg

22.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„We love Musicals – Vampire Special“, das war keine abgedroschene Show mit Ohrwürmern. Im gut besuchten Füssener Festspielhaus Neuschwanstein erlebten die Zuschauer eine begeisternde „Deluxe Darbietung“ mit fünf Darstellerinnen und Darstellern, die alle schon in Großproduktionen als Erstbesetzung und in Hauptrollen mitgespielt haben. Für das heimische Publikum war besonders erfreulich, dass Kristin Backes mitwirkte, die in Füssen derzeit unter anderem als Päpstin im gleichnamigen Musical auf der Bühne steht.