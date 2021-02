Das Landesamt für Denkmalpflege führe sich auf wie ein "Landesamt für Denkmalzerstörung". Warum eine Behörde den Zorn von Dr. Christoph Böhm auf sich zieht.

12.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn es um die Füssener Altstadt geht, findet Dr. Christoph Böhm immer sehr deutliche Worte. So auch diesmal im Bauausschuss. Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) führe sich eher auf wie ein „Landesamt für Denkmalzerstörung“, sagte der CSU-Vertreter. Was Böhm so in Rage versetzte: Das LfD akzeptiert, dass bei einem Sanierungsvorhaben in der Altstadt große Fenster entstehen können und diese nicht mit Sprossen versehen werden.