Der Bluatschink sorgt für gute Laune in der Alpspitzhalle

Beim Familienkonzert der Theatergemeinde Pfronten-Neselwang sind auch die Besucher gefragt - und singen begeistert mit Toni und Margit Knittel mit.

25.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nur wenige Plätze waren noch frei in der Alpspitzhalle Nesselwang, als die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang zum Kinderkonzert mit dem Bluatschink geladen hatte. In verschiedensten Formationen war der Bluatschink alias Toni Knittel bereits in der Alpspitzhalle zu Gast. Beim Familienkonzert unter dem Motto "Der Breitmaulfrosch und seine Freunde" wickelte er mit seiner Frau Margit die vielen kleinen und großen Besucher ein weiteres Mal gekonnt um den Finger. Gerne ließen sich die kleinen und großen Fans zum Mitsingen, Mitklatschen, Mitmachen, Poltern und großen „Balla Balla“ abholen.

Dickes Lob fürs Publikum

„Die sind so aufmerksam und machen so toll mit, das ist echt super“, erklärte Knittel, der immer gern im Ostallgäu gastiert. Denn vor allem vom großen „Miteinander“ lebt die echt tierisch gute Show mit Lerneffekt des Ehepaars aus dem Tiroler Lechtal. Langweilig wurde es wohl keinem, in dem über zweistündigen Mitmach-Konzert, das zuweilen an ein musikalisches Kasperletheater mit Krokodil & Co. erinnerte, mal lustig – mal ein bisschen gruselig. Jede Menge Figuren hatten die Knittels dank ihrer Songs, einem Beamer und einer „Geräuschemaschine“ mit im Gepäck, darunter auch den Kinderliebling Breitmaulfrosch und seine außergewöhnlichen Freunde und natürlich auch den etwas tollpatschigen Ritter Rüdiger aus der benachbarten Reuttener Burg Ehrenberg. Neben dem polternden Drachen Feuermaul kam auch das Fluss-Fabeltier Bluatschink zu Gehör. Laut einer Sage soll das Lechwesen die Kinder holen, die sich zu nah ans Wasser trauen. Nach diesem Fabeltier hatte sich Musiker, Umweltaktivist und Lechschützer Knittel vor über 25 Jahren seinen Künstlernamen gegeben. Viele Eltern und Großeltern kennen den Bluatschink also schon lange.

Die Wasserwacht bietet selbstgebackene Muffins

Für die drei Freundinnen Lotta, Florentina und Elisabeth war es das erste Konzert. Sie fanden das Musikspektakel: “Ganz toll“. Gerne stärkten sich die Kinder in der Pause mit selbstgebackenen Muffins und Getränken von der Wasserwacht Nesselwang. Nach dem gelungenen Kinderkonzert geht es bei der Theatergemeinschaft Pfronten-Nesselwang auch im neuen Jahr tierisch weiter. Am 19. Februar 2024 gastiert der „Kleine Eisbär“ im Haus Zauberberg in Pfronten. „Falls das Christkind noch ein Geschenk braucht“, erklärte Ulrike Rottenburger, Vorsitzende der Theatergemeinde. Weiter geht das Familienprogramm am Dienstag, 23. April, ab 15 Uhr ebenfalls im Haus Zauberberg in Pfronten-Rehbichel. Ab 15 Uhr zeigt dort das Weite Theater aus Berlin für Kinder ab vier Jahren das Stück "Die drei Räuber" nach dem Buch von Tomi Ungerer.

Info Das komplette Theaterprogramm für Pfronten und Nesselwang sowie Eintrittskarten gibt es hier