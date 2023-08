Der Schwangauer Wald im Umbau

Für den Gemeindewald werden andere Faktoren wichtig. Bereits in den kommenden zwei Jahren beginnen die Arbeiten. Was für Wanderer wichtig ist.

Der Wald leidet unter dem Klimawandel, unter extremer Trockenheit und Wetterextremen. Das bekommt auch die Gemeinde Schwangau mit ihrer über 300 Hektar großen Waldfläche zu spüren. Im November vergangenen Jahres beschäftigte sich der Umwelt- und Tourismusausschuss mit einem Forstwirtschaftsplan für die nächsten 20 Jahre. Nun stellten Vertreter des Amtes für Ernährung und Forstwirtschaft Kaufbeuren dem Gemeinderat konkret ausgearbeitete Maßnahmen für die Jahre 2023 und 2024 vor. Von den geplanten Arbeiten sind auch Wanderwege betroffen.

Mit dem Wald will die Gemeinde sensibel umgehen. Das machte sie in der Vergangenheit immer wieder deutlich. Der Wald, der zum größten Teil aus Fichten besteht, hat viele wichtige Funktionen, wie Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke ( CSU) im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert. Dabei geht es um Klimaschutz und Artenvielfalt, aber auch um den Schutz vor Lawinen oder Erdrutschen. Teile des Waldes befinden sich in steilem Gelände am Tegelberg und sind nur schwer zugänglich.

Welche Maßnahmen notwendig sind

Den aktuellen Zustand des Gemeindewalds und welche Maßnahmen in Zukunft notwendig sind, stellten Forstdirektor Stephan Kleiner und der für die Gemeinde Schwangau zuständige Revierleiter Dietmar Prantl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren den Gemeinderäten am Montagabend vor. Kleiner nennt gegenüber unserer Redaktion ein Beispiel: In den nächsten Monaten soll am Fuß der Hornburg Holz entnommen werden. Die Fichten haben das Erntealter erreicht, sagt der Forstdirektor. Je nachdem wie die Auftragslage der benötigten Unternehmen und das Wetter ist, wird mit den Arbeiten begonnen. Auch die Stabilität des Holzpreises spielt eine Rolle. Bäume müssen entnommen werden, damit man mit der Naturverjüngung starten könne. In den nächsten Jahren soll ein Bergmischwald entstehen. Dieser besteht aus Fichte, Tanne, Buche und Bergahorn. Ebenfalls eine Baustelle ist das Gebiet oberhalb der Talstation der Tegelbergbahn. Dort habe zum Beispiel der Borkenkäfer spuren hinterlassen.

Fichte bleibt wichtig

„Die Fichte wird auch weiterhin eine Rolle spielen“, sagt Kleiner. Denn anders als in flachen Gebieten, bietet sie Schutz am steilen Hang. Kleiner erläutert: Die Fichte fängt in den Wintermonaten Regen und Schnee besser als eine Buche ab. Auf dem herabgefallenen Laub einer Buche rutsche der Schnee besonders gut, berichtet der Forstdirektor. Außerdem geht es bei dem Mischwald um den Schutz vor Felsstürzen und Starkregenereignissen. „Was der Wald da umsonst leistet, ist unglaublich“, sagt Kleiner.

Damit der Umbau zum Mischwald gelingt, wird es immer wieder notwendig sein, Wanderwege wie etwa den Schutzengelweg zu sperren. Das werde dann kurzfristig geschehen, sagt Bürgermeister Rinke. Denn die Arbeiten im Wald hängen von verschiedenen Faktoren – wie eben den zur Verfügung stehenden Unternehmen oder der aktuellen Wetterlage – ab.

Der Umbau ist laut Rinke auch eng mit der Schwangauer Jagdgenossenschaft abgestimmt. Wichtig ist im Rahmen der Naturverjüngung und des Umbaus hin zu einem Bergmischwald, dass der Verbiss nicht zum Problem und Hindernis wird.