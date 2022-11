Deutschlands Flößer treffen sich 2024 in Lechbruck

Die Ostallgäuer Abordnung überzeugte bei der Veranstaltung in München. Nun haben sie in zwei Jahren Kollegen aus ganz Deutschland zu Gast.

200 Flößer aus ganz Deutschland haben sich kürzlich zum 33. Flößertag in der bayerischen Landeshauptstadt München getroffen, um ein fröhliches und informatives Fest zu feiern. Mit dabei war auch eine Abordnung aus Lechbruck, die sich für die Durchführung des Flößertags erfolgreich anbot.

Auch einmal in der Großstadt

Der Münchener Flößer-Kulturverein München-Thalkirchen mit seinem Vorsitzenden Martin Spreng hatte sich zu ihrem 30-jährigen Bestehen ein ereignisreiches Programm einfallen lassen. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Markus Söder wurde der Wunsch der Flößer erfüllt, ihre Welt einmal auch in einer Großstadt erleben zu dürfen. Vereinsvize Peter Angermeier, der als Floßmeister seit Jahrzehnten bei seinen Isarflößen Passagiere von seinem Ablegehafen bis zur Lände in Thalkirchen befördert, konnte einiges beitragen. Nach dem Empfang im Rathaus durch Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl ging es zur Stadtrundfahrt und zum Empfang in der Residenz durch Ministerialdirigent Alexander Voitl vom Bayerischen Heimatministerium. Interessantes berichteten Clemens Baumgärtner und Historikerin Lisa Walleit vom Münchener Kulturverein. Abends gab es Gesang und Tanz mit Ernst Schusser aus Bruckmühl. Mit einem feierlichen Flößergottesdienst in der Münchener Frauenkirche zelebrierte Kardinal Friedrich Marx einen gelungenen Abschluss.

Bürgermeister präsentiert Lechbruck humorvoll

Obligatorisch war natürlich die Mitgliederversammlung der Deutschen Flößervereinigung, bei deren Neuwahl ein Großteil der Amtsträger neugewählt wurde. Bürgermeister Werner Moll präsentierte hier den Ort Lechbruck in informativer und lustiger Art, sodass die Versammlung nicht umhinkam, der Flößergemeinde den Zuschlag für den 35. Deutschen Flößertag zu erteilen. Das Treffen findet 2024 in Lechbruck am See statt.

