Die Leiden eines Bassisten: Süskinds Satire in Hohenschwangau

Josef Semeleder glänzt beim Klassik-Festival als Musiker, Schauspieler und akrobatischer Tänzer. Bei der Zugabe wird es noch einmal so richtig spektakulär.

01.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Im Rahmen von Hohenschwangau Klassik wollen wir nicht rein musikalische Programme bringen, sondern für alle Sparten offen sein“, erklärte Manager Stephan Knies in seiner Begrüßung zu Patrick Süskinds 1981 geschriebenem Einakter „Der Kontrabass“. Normalerweise spielt ein Schauspieler die Satire. Im Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau war es ein Profimusiker, der zu den von Süskind vorgeschlagenen Instrumentaleinlagen noch weitere ergänzte. Der in Wien gebürtige Josef Semeleder ist Kontrabassist im SWR-Symphonieorchester und begnadeter Tänzer. Diese Talente baute er ins Stück mit ein. Begleitet wurde er von Lukas Rodharth am Klavier.

Dirigenten sind verzichtbar, der Kontrabass nicht

Die kurzweilige Posse wird mit der zweiten Sinfonie von Brahms eröffnet. Der Kontrabassist weist dabei mehrmals auf die Wichtigkeit seines Instruments hin: „Auf den Dirigenten kann man verzichten. Den gibt es musikgeschichtlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Auf den Kontrabass nicht!“ Anschließend preist der Musiker die Vorzüge seines Instruments: „Beethoven hat mehrere Klaviere zusammengeschlagen, aber keinen Kontrabass.“ Semeleder setzte mit dem Vorspiel aus Wagners Walküre fort: „Unspielbar. Ob das dem Wagner klar war? Und auch Beethoven schreibt Noten in seinem Gewitter, die niemand spielen kann.“ Aus Rache lässt der Musiker – „drittes Pult, Tuttischwein“ – Noten aus. „Hätte man früher Psychoanalytiker gehabt, wären uns die Opern von Wagner erspart geblieben“, resümiert der frustrierte Musiker. Manchmal klingt ein Bass wie die Ankunft des „Weißen Hais“, der als nächstes Hörbeispiel folgte.

Ein Instrument für komische Momente?

So langsam stellt sich heraus, dass der Kontrabassist mit seinem Instrument nicht glücklich ist: „Einen Bass kann man nicht tragen, man muss ihn schleppen.“ Semeleder fügte in die Handlung ein selbstkomponiertes Lied und eine akrobatische Tanzeinlage ein: „Ich lernte Kontrabass nur aus Rache zu meinen Eltern.“ Die Mutter des namenlosen Protagonisten war Flötistin. Also wählte er etwas möglichst Gegensätzliches: „Der Kontrabass ist ein ekelhaftes Instrument, eine Handspanne sind nur drei Halbtöne.“ Doch zeigte Semeleder mit dem Kontrabasskonzert von Carl Ditters von Dittersdorf sein großes Können, vor allem in der zweistimmigen Kadenz, für die es Zwischenapplaus gab. „Ein anständiger Komponist schreibt nicht für Kontrabass“, heißt es in dem Stück weiter, „nur wenn es lustig sein soll“. Als Beispiel brachte der Musiker den Elefanten aus „Karneval der Tiere“. Viel lieber würde er den Schwan spielen, was Semeleder auch machte.

Die angeschmachtete Sopranistin sieht ihn nicht

Frustriert ist ein Kontrabassist schon deswegen, weil Ovationen nur dem Dirigenten und bestenfalls dem Konzertmeister gehören. Das Orchester steht manchmal auf – und der Kontrabassist? Er steht schon! Mit der Ouvertüre aus „Figaros Hochzeit“ würde der Musiker am liebsten sein Instrument zersägen. Doch dann denkt er mit einer Liebesarie aus „Cosi fan tutte“ von Mozart an seine angeflehte Sopranistin Sarah, die ihn gar nicht wahrnimmt. Am Ende macht sich der Kontrabassist auf zur Premiere von „Rheingold“ und hat den Plan, dem Publikum seine Liebe zu Sarah durch einen Zuruf öffentlich zu gestehen. Ob er das macht, bleibt offen. Das Stück endet mit dem Satz: „Sie werden es morgen in der Zeitung lesen.“

Es folgte tosender Applaus für diese hervorragende Inszenierung. Zum Dank erhielt das Publikum als Zugaben Rimski-Korsakovs virtuosen „Hummelflug“ und eine spektakuläre Tanzeinlage.