Dieser Rennläufer holt sich in Pfronten deutschen Meistertitel

Welche besondere Herausforderungen die gehörlosen Athleten aus ganz Deutschland in Pfronten zu bewältigen hatten und welcher Lokalmatador am Ende oben stand.

22.02.2022 | Stand: 12:12 Uhr

Eine ganz besondere Herausforderung war das, was auf gehörlose Sportler aus ganz Deutschland am am Wochenende in Pfronten wartete. Nicht nur, dass es einem ohnehin großen Respekt abverlangt, wie die gehandicapten Sportler Skirennen meistern. In Pfronten kam jetzt auch noch die zusätzliche Herausforderung eines Slaloms bei Nacht und unter Flutlicht hinzu.

Für einige Fahrer des Deutschen Gehörlosen Sportverbands war diese Herausforderung bereits im Vorfeld zu groß gewesen und sie sagten ihren Start ab. Einige Fahrer hatten auch nicht das passende Material dabei, da das Rennen kurzfristig vorverlegt wurde.

Deutsche Meisterschaft der gehörlosen Skifahrer in Pfronten: Das sind die Resultate

Die verbleibenden Rennläufer gingen mit großen Ambitionen heran. Einige zollten jedoch den schwierigen Bedingungen Tribut und mussten den Lauf vorzeitig beenden. Ein paar Läufer konnten aber den Lauf taktisch gut bewältigen und nahmen bei den schwierigen Passagen ihr Tempo zurück und kamen mit sehr guten Ergebnissen ins Ziel, stellte Trainer Peter Haug erfreut fest. Der Pfrontener Marco Rehle, der für den GBF München am Start ist, konnte seinen Heimvorteil nutzen und fuhr auf den ersten Platz und wurde somit deutscher Meister.

Eine kurze Zeit des Bangens gab es für Alexander Müller, der kurz vor dem Ziel im ersten Durchgang stürzte. Aber wie von der Jury festgestellt, passierte er das letzte Tor richtig und kam trotz Sturzes in den zweiten Durchgang. Diesen bewältigte er mit einem soliden Lauf und wurde in der Leistungsklasse Dritter nach Moritz Poppel. Luca Eberle konnte seinen Heimvorteil am Abend nicht mehr nutzen. Er schied im ersten Durchgang auf der sehr anspruchsvollen Strecke aus. Dennoch war es für ihn wie Rehle ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Qualifikation zu den Deaflympics 2023.

Mit welchen Widrigkeiten die gehörlosen Sportler bei der deutschen Meisterschaft in Pfronten zu kämpfen hatten

Bei der anschließenden Siegerehrung gratulierte der Fachwart Wintersport des Gehörlosen Sportverbands, Dr. Christoph Rieck, allen Athleten zu der tollen Leistung und dankte dem SC Pfronten für die unter sehr schwierigen Witterung Bedingungen durchgeführten Rennen. Ebenfalls ein Lob gab es für alle Helfer, besonders auch der Bergwacht für ihre Anwesenheit. Dr. Alois Kling, Vorsitzender des SC Pfronten, überreichte die Medaillen und Pokale. Er freute sich, die Meisterschaft in Pfronten durchführen zu können und hoffte, dass dies eine Wiederholung findet. Diese Einladung wurde auch sofort gerne angenommen.

Begonnen hatte die Deutsche Meisterschaft der Gehörlosen am Samstagvormittag im Skizentrum Steinach mit einem Riesentorlauf. Nachdem das Team um Streckenchef Stefan Gebauer die Piste nochmals mit Salz präpariert hatte, konnten die ersten Vorläufer den Riesenslalom befahren. Gebannt schauten die Kinder dem letzten Vorläufer Dominik Stehle zu, wie dieser den Riesentorlauf bewältigte, um es ihm im Anschluss daran gleich zu tun. Mit dem ehemaligen Weltcup-Fahrer konnte ein bekannter Sportler als Botschafter für die Gehörlosen Meisterschaft in Pfronten gewonnen werden. Der Verband hofft, dass mit Stehle der deutsche Gehörlosen Sportverband in der Öffentlichkeit eine noch größere Bekanntheit erreicht.

Was das Skifahren für Gehörlose zur besonderen Herausfoderung macht

Doch zurück zum Rennen: Mit viel Engagement fuhren die Kinder am Samstag zwei Durchgänge über die als Riesentorlauf ausgeflaggte Strecke. Danach wurde der Start etwas nach oben verlegt und die Läufer der höheren Klassen durften den mit Steilpassagen gespickten Riesentorlauf bewältigen. Für die Athleten war es eine Herausforderung: „Durch ihr Handicap fehlt ihnen der beim Skifahren sehr wichtige Gleichgewichtssinn, ebenfalls hören sie das Geräusch der verschiedenen Schneearten nicht. Dies müssen sie mit viel Gefühl ausgleichen“, wie Rieck vom Gehörlosenverband erklärte.