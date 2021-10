Digitale Hilfe an der Vinzenz-Klinik in Pfronten: Prothese sitzt genau, wo sie soll

Neue OP-Technik an der Vinzenz-Klinik. Digitale Daten werden auf Arzt-Brille eingespielt. Dabei handelt es sich um eine neue, hoch moderne Operationstechnik.

24.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die St. Vinzenz Klinik in Pfronten nutzt eine neue, hoch moderne Operationstechnik beim Einsetzen von Schulterprothesen. Wie die Einrichtung mitteilt, haben die Chirurgen Dr. Christian Schoch und Dr. Michael Dittrich die erste am Computertomographen (CT) navigierte Schulterprothese mit Augmented Reality in Deutschland implantiert. Dabei wird eine für den Patienten maßgeschneiderte Prothese mit Computerhilfe exakt am vorgesehenen Platz eingesetzt.

Der Chirurg trägt eine VR-Brille (VR = Virtual Reality), die ihm die digitale Planung auf sein Operationsfeld projiziert. Augmented Reality („erweiterte Realität“) heißt, dass virtuelle Elemente in die reale Welt eingeblendet werden. Mit dieser Technik kann die Genauigkeit bei Operationen weiter erhöht werden.

Technik hilft, um noch sicheres Ergebnis zu erziehlen

Gerade bei Korrekturen und stark geschädigten Gelenken sei diese Technik ein bedeutender Schritt in Richtung eines noch sichereren Ergebnisses, schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung. Das ganze Operationsteam sieht diese Bilder auf einem Monitor und kann so jeden Schritt genau mitverfolgen. Als erfahrene und zertifizierte Schulter- und Ellenbogenklinik sei die St. Vinzenz Klinik gut für diese neue Operationstechnik vorbereitet gewesen.

In den ersten Jahren der Schulterprothetik hatten die Patienten noch an die vorhandenen Prothesen angepasst werden müssen. Inzwischen werden dieses mehr und mehr individualisiert. Die Prothesen werden nun auf Anatomie des Patienten abgestimmt.

2000 Prothesen eingesetzt

War die Positionierung der Implantate zu Beginn der Schulterchirurgie noch stark vom Gefühl des Chirurgen abhängig und vom Implantat selbst zwingend vorgegeben, wissen die Mediziner heute deutlich mehr und können dank moderner Prothesen besser variieren. Trotz aller Erfahrung nach mittlerweile 2000 Schulter-Prothesen, die in der Klinik eingesetzt wurden, ist die Genauigkeit der Implantation entscheidend für das Ergebnis und damit für die Beweglichkeit der Schulter nach dem Eingriff.

