Dorfsportfest in Schwangau: „Hauptsache, wir haben das Tauziehen gewonnen“

Beim 45. Schwangauer Dorf- und 13. Jugendsportfest traten insgesamt 33 Teams in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

25.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zum 45. Mal fand in Schwangau das Dorfsportfest und zum 13. Mal das Jugendsportfest statt. Der Turn- und Sportverein Schwangau (TSV) hat laut Vorsitzenden Artur Kling das schöne Wetter extra mit Petrus „so ausgemacht“. Der Spaß kam bei den insgesamt 105 Teilnehmenden (33 Teams) nicht zu kurz.

In Schwangau sah man beim Holzsäge-Wettbewerb fröhliche Gesichter

Beim Holzsäge-Wettbewerb zum Abschluss der beiden Wettkampftage an der Grundschule und im Schlossbrauhaus sah man jede Menge fröhliche Gesichter. Mit einem Lächeln im Gesicht präsentierte sich unmittelbar nach der letzten von sechs Disziplinen Katharina Schroll vom „Schneiderhanser Team“, das nicht nur beim Zersägen eines dicken Baumstammes eine ziemlich gute Figur abgegeben hatte. Demzufolge belegte Schroll mit ihren beiden Mannschaftskameradinnen Franziska und Andrea Helmer sowohl dabei als auch im Endklassement des Dorfsportfests den zweiten Platz in der Damenkonkurrenz, an der sich diesmal insgesamt neun Teams beteiligten. „Hauptsache, wir haben das Tauziehen gewonnen“, war für sie sowieso das Wichtigste, erklärte Schroll und lachte. Noch besser als das „Schneiderhanser Team“ schnitten indes „Die Chili´s“ ab, die sich sozusagen die Krone der Gesamtsiegerinnen aufsetzten, wogegen die „Plattlermädla“ auf Rang drei landeten.

TSV Schwangau: Das sind die Gewinner des Dorfsportfestes in Schwangau

Nach dem Bowling, einer Lauf- beziehungsweise Radstaffel, kniffligen Quizfragen, Asphalt-Stockschießen, Tauziehen und Holzsägen, feierten die Damenteams allerdings genauso wie die sechs Herrenmannschaften und zahlreiche Zuschauer gemeinsam fröhlich in den lauen Abend hinein. Anstatt beim Bowling maßen sich die Herren, wo die „Freitagturner 2“, die „Freitagturner 1“ und die „Plattler“ die ersten drei Plätze einnahmen, im Schießen mit dem Luftgewehr oder Werfen von Dartspfeilen, während sie sonst die gleichen Disziplinen absolvierten wie die Damen. Auch die Stimmung unter den 15 Kinder- und drei Jugendteams war größtenteils rundherum fröhlich, nachdem sie beim Staffellauf, Bowling, Standweitsprung, einem Geschicklichkeits-Parcours und dem Tauziehen ihre Besten ermittelt hatten. Am meisten jubelten dabei „Die Feuerfüchse“, „Die wilden Kerle“ sowie „Eis und Schnee“, die „Hockey Boys“ und „X³“, die der Konkurrenz jeweils in den drei Kinderklassen beziehungsweise der Jugendkategorie davongelaufen waren.