Drastischer Schritt wegen Ukraine-Krieg: DMG Mori sagt Russland ade

Der Mutterkonzern des Pfrontener Maschinenbauunternehmens Deckel Maho verurteilt den Einmarsch aufs Schärfste und stoppt alle Aktivitäten in Russland.

16.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die DMG Mori AG, Muttergesellschaft unter anderem der Maschinenbaufirma Deckel Maho in Pfronten, hat alle Geschäftsaktivitäten in Russland eingestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Aufsichtsrat und Vorstand in einer Sitzung in dieser Woche den Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine gemeinsam aufs Schärfste verurteilt.

Produktion in Ulyanovsk gestoppt

Als Reaktion auf den russischen Überfall habe man bereits Ende Februar sowohl alle Vertriebs- und Serviceaktivitäten als auch die Produktion am Standort Ulyanovsk gestoppt. Das umfasse auch alle Lieferungen von Maschinen, Ersatzteilen, Komponenten und Services nach Russland. Betroffen seien insgesamt 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des hochmodernen Fertigungs- und Montagewerks in Olyanovsk sowie der drei Vertriebs- und Servicegesellschaften in Moskau, Olyanovsk und Yekaterinenburg.

Spenden für Menschen in Ukraine und Flüchtlinge

In der Ukraine habe DMG Mori keine Mitarbeiter. Man habe für die Menschen in der Ukraine und die Flüchtlinge gespendet und unterstütze auch gemeinnützige Organisationen mit einem dafür gezielten Hilfspaket. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine sowie bei unseren russischen Mitarbeitern und unseren Kunden“, heißt es weiter in der Mitteilung des Unternehmens: „Wir wünschen Frieden und ein schnelles Ende dieses Krieges.“

