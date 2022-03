Earth Hour 2022: Darum gehen am Schloss Neuschwanstein die Lichter aus

Am Aktionstag beteiligen sich auch Füssen und Hohenschwangau. Wann dort die Lichter aus gehen.

26.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Um 20.30 Uhr wird am Samstag, 26. März, die Beleuchtung von Schloss Neuschwanstein für eine Stunde abgeschaltet. Das teilt die Gemeinde mit. Schwangau will sich damit erneut an der Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz des WWF beteiligen.

Vor zwei Jahren wurde die Beleuchtung am Schloss erneuert und auf modernste Technik umgestellt. „Schwangau steht unter anderem für eine intakte Natur und ein einzigartiges Landschaftsbild, was es zu bewahren gilt. Nachhaltigkeit ist für uns keine Werbeformel, sondern eine Mission. Dazu gehören auch Beteiligungen an Aktionen wie denen des WWF, um auf Klima- und Naturschutz aufmerksam zu machen“ resümiert Kerstin Schneekloth von der Tourist Information Schwangau. (Lesen Sie auch: Wer sich im Allgäu an der Earth Hour 2022 beteiligt)

Earth Hour 2022: Auch Füssen beteiligt sich

Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten: Die Stadt Füssen beteiligt sich ebenfalls an der Earth Hour des World Wide Fund for Nature (WWF). Ab 20.30 Uhr geht dann für eine Stunde die Beleuchtung des Hohen Schlosses, der Stadtmauer sowie des Rathauses aus, teilt die Stadt mit. Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: „Die Stadt Füssen beteiligt sich gerne an der Aktion, um ein Zeichen für den Frieden und den Klimaschutz zu setzen.“