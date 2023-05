Pfronten bekommt ein neues Schwimmbad

Die Tage des Pfrontener Alpenbads sind gezählt. Die Finanzierung des geplanten Neubaus wird allerdings schwierig.

28.05.2023 | Stand: 08:26 Uhr

Die Tage des Pfrontener Alpenbads sind gezählt: Einstimmig hat sich der Gemeinderat am Donnerstagabend dafür ausgesprochen, ein neues Schwimmbad in Pfronten zu errichten. Dabei bleibt man aber für eine interkommunale Lösung oder die Beteiligung eines Investors offen, wie der Gemeinderat vor vollen Publikumsreihen erklärte. An die 50 Besucher, darunter Vertreter von Rettungsorganisationen und des Schwimmvereins sowie der Schulen, verfolgten die Debatte.

