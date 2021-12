Ein Ostallgäuer spricht mit Toten über ihr Leben

Bertold Pölcher feiert heute in Eisenberg-Zell seinen 80. Geburtstag – und arbeitet munter weiter an der Geschichte von Pfronten und Umgebung.

Ruhestand mit 80? Nicht, wenn man Bertold Pölcher heißt. Der frühere Lehrer und Pfrontener Heimatforscher mit Wohnsitz in Eisenberg-Zell, der seinen runden Geburtstag heute im Kreis der Familie feiert, unterhält sich nach wie vor viel zu gerne mit den Toten. Und die geben ihm bereitwillig Auskunft darüber, wie das Leben in Pfronten und Eisenberg in vergangenen Jahrhunderten so war. Und für ihn das Beste: Sie widersprechen nie. Die einfachen Leute von einst haben es Pölcher angetan, wie sie lebten, wie sie miteinander auskamen oder auch nicht und was ihnen wichtig war. „Die Geschichte der großen Leute ist schon geschrieben“, erklärt er. Seine Arbeitsweise beschreibt er so: „Ich suche mir ein Thema raus, das mich interessiert, denn nur dann wird die Arbeit einigermaßen ordentlich.“

Von Hirten und Badern

Derzeit sind es die Pfrontener Hirten vom 16. bis 20. Jahrhundert, die ihn beschäftigen, deren Namen und soziale Stellung er erforscht. „Das war die unterste Schicht“, sagt Pölcher. Die Gemeinde, die schon damals für die Armen in ihrem Gebiet zuständig war, hat ihnen die Arbeit übertragen, mit denen sie sich mehr schlecht als recht durchschlugen. Wenig gab es als Hirte zu verdienen, weil auch viele der Bauern, die sie beschäftigten, kaum Geld hatten. Insgesamt 15 Hirten gab es in Pfronten, einen in jedem Ortsteil und dazu zwei Alphirten für die Alpen der Usser- und der Unterpfarr, in die die Vils die Gemeinde teilt. Passend zur gegenwärtigen Situation befasst er sich zudem mit dem früheren Gesundheitswesen. Neben den Hebammen gab es in Pfronten Bader, „das waren angesehene Leute“, die sich bis 1600 zurück nachvollziehen lassen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts übernahmen akademische ausgebildete Ärzte die Aufgabe, sich um die Gesundheit der Pfrontener zu kümmern.

Virus der Heimatgeschichte

Den „Virus der Heimatgeschichte“ hatte sich Pölcher einst als Lehrer in Emmenhausen eingefangen, wo abends nicht viel los war. So nutzte er seinen Feierabend, um sich mit den alten Pfrontener Kirchenbüchern zu beschäftigen. Später kümmerte er sich um die Archive der Gemeinden Pfronten und Eisenberg und engagierte sich im Pfrontener Heimatverein, dem er von 1992 bis 2007 vorsaß, sowie den Eisenberger Burgenverein. Aufwendige Posten wie zuletzt als Schriftführer oder die Verantwortung für die Sammelbände der Heimatgeschichtsblätter „Rund um den Falkenstein“, in denen er selbst 224 Artikel veröffentlicht hat, hat er mittlerweile abgegeben. Damit hat er mehr Freiräume für seine Forschungen und da geht ihm der Stoff nicht aus. „Mein bester Freund ist der PC“, sagt Pölcher. Viele alte Urkunden hat er selbst digitalisiert und kann sie so schnell nach Stichwörtern durchsuchen. Vieles hat er auch über die Homepage des Heimatvereins online gestellt.

Stolze freie Bauern

Darunter das Urbar von 1459, die erste Rechtssammlung der „freien Bauern“, als die sich die Pfrontener fühlten. Als der Fürstbischof von Augsburg als zuständiger Landesherr solche Dokumente zur Einsicht anforderte, waren die Pfrontener schlauer als ihre Nachbarn in Nesselwang und schickten nur eine Abschrift. So blieb ihnen ihr Dokument erhalten, während das Nesselwanger nie zurückkam.

Die Beschäftigung mit der Heimatgeschichte ist durchaus kein Selbstzweck, denn vieles wirkt bis heute nach. So können die Rechtler als Erben der einstigen Kirchenrechte bis heute bei vielem mitreden, was im Pfrontener Tal oder auf den Bergen passiert. Allerdings endet Pölchers Forschung im Jahr 1930. Zwar müsste Pfrontens Zeit im Nationalsozialismus dringend aufgearbeitet werden. Das sollte am besten jemand Unbefangenes von außerhalb machen, meint Pölcher.

Von nichts zu viel und von nichts zu wenig

Dafür, dass sich sein Leben nicht nur zwischen Computer und Couch abspielt, sorgt nicht nur Pölchers Frau Irmgard (77). Auch er selbst weiß um die Bedeutung eines ausgewogenen Lebensstils. „Von nichts zu viel und von nichts zu wenig“, lautet das Motto, das ihn hoffentlich noch lange gesund erhält. Und eins sei besonders wichtig: „Dass man innerlich zufrieden ist. Wenn man sich immer mit 1000 Problemen rumschlägt – das kann nicht gesund sein.“