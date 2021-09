Der Herbst gilt als Hochsaison für ein besonderes Erlebnis: auf der Suche nach Pilzen durch Wälder streifen. Wie Pilzberater Thomas Zick auf die Zeit blickt.

16.09.2021 | Stand: 15:00 Uhr

In diesen Tagen ist es nicht einfach, Thomas Zick zu erreichen. Der Pilzsachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie aus Rettenbach am Auerberg ist gerade viel unterwegs und sucht – natürlich – Pilze. Doch wie wird die Pilzsaison in diesem Jahr, hat der viele Regen seine Spuren hinterlassen und wie steht der Experte zu Pilz-Apps?