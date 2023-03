Lechbrucker Feuerwehrkommandant erklärt, warum er aufgehört hat

Lechbrucker Feuerwehrkommandant legte seine Amt nieder. Die Entscheidung fiel ihm schwer. Jetzt erklärt er, warum es überhaupt dazu gekommen ist.

01.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein schwerer Schritt sei es gewesen, das Amt des Feuerwehrkommandanten niederzulegen und zugleich seine 21-jährige, aktive Laufbahn bei der Freiwilligen Feuerwehr Lechbruck zu beenden, sagt Christoph Balzarek. Lange wollte er sich gar nicht dazu äußern, was ihn zu dieser Entscheidung getrieben hat.

Doch da nun im Ort Geschichten und Unwahrheiten verbreitet würden, sah sich der Lechbrucker doch dazu gezwungen und erklärte sich zunächst in einem langen Post auf einer Social Media-Plattform. Darin schreibt er von einem Vertrauensbruch zwischen Feuerwehr und Bürgermeister und, dass es viel aufzuarbeiten gebe. Mit seinen Worten will er ein Ende hinter die Geschichte bringen.

Lechbruck: Feuerwehr sei nicht in Planungen des neuen Feuerwehrhauses eingebunden worden

Ein Grund, warum er sein Amt Ende vergangenen Jahres niederlegte, war ein Vorfall rund um das neue Feuerwehrhaus, der ihn und einige Feuerwehrkameraden beschäftigte. Der Neubau stand Anfang November auf der Tagesordnung einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Der Feuerwehr sei aber am Tag der Sitzung mitgeteilt worden, dass dieser Punkt verschoben werden müsse, weil der Architekt des Feuerwehrhauses an diesem Tag keine Zeit habe.

Dies sei ihm zwei Tage später auch noch einmal von Bürgermeister Werner Moll bestätigt worden, sagt Balzarek. Nur einen Tag später habe er dann aber erfahren, dass der Architekt sehr wohl Zeit hatte und auch bei einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats anwesend war. Balzarek kritisiert, dass die Feuerwehr zwar teilweise im Austausch mit dem Architekten stand, aber zu keiner Zeit in Detailplanungen und Besprechungen zwischen Rathaus und Architekt involviert worden sei.

Eine Aussage von Seiten des Rathauses, dass es weder bei der Standortwahl, noch bei der Planung Differenzen oder Alleingänge gegeben habe oder gebe, will Balzarek nicht stehen lassen. Bis zum Ende seiner Amtszeit habe es diese sehr wohl gegeben. Das sei ein nicht unerheblicher Grund gewesen, sein Amt niederzulegen.

Feuerwehrkommandant: Streit mit Stellvertreter nicht Grund für den Rücktritt

Auch nachdem der Architekt – selbst aktiver Feuerwehrmann in einer anderen Gemeinde – die Sache angesprochen habe, habe das Rathaus es nicht geschafft, mit Balzarek als Kommandanten und Vertreter der Feuerwehr über die Planungen zu sprechen und damit die Feuerwehr mit ins Boot zu nehmen. Nicht der Wahrheit entspreche, dass ein Streit mit seinem damaligen Stellvertreter ausschlaggebende gewesen sei, dass er sein Amt niederlegte, sagt Balzarek.

Bürgermeister versteht Christoph Balzareks Entscheidung nicht

Nicht verstehen kann Bürgermeister Werner Moll Balzareks Entscheidung. Man habe über die Sitzung mit der Feuerwehr gesprochen und die Leute hätten die damalige Entscheidung angenommen. Leider seien spätere Gesprächstermine nicht mehr wahrgenommen worden. Klar gebe es bei der Standortwahl Differenzen. Aber diese könnten aus der Welt geschafft werden.

Es sei alles durchdiskutiert worden, aber man sei sich immer einig geworden. Natürlich stimme es, was der ausgeschiedene Kommandant in seinem Schreiben vorbringe. Jedoch sei Moll stets der Meinung gewesen, eine sehr gute Vertrauensbasis mit allen – der Feuerwehr, dem Gemeinderat und auch der Bevölkerung – zu haben. Durch Eingriffe von außen oder Dazwischenreden von Außenstehenden werde diese leider nicht mehr ins rechte Lot gerückt.

