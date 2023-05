Eine Filmpremiere im Flößermuseum in Lechbruck würdigt die Flößerei

Im Flößermuseum in Lechbruck wird ein neuer Film von Heinz Förder vorgestellt, der ab sofort in der Dauerausstellung gezeigt wird. Er widmet sich der Flößerei.

18.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im Flößermuseum in Lechbruck wird am Museumstag am Sonntag, 21. Mai, ein Film über die Lechflößerei von Heinz Förder vorgestellt. Ab sofort wird er in der Dauerausstellung des Museums gezeigt. Geöffnet hat das Museum am Sonntag bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr. (Sehen Sie hier einen Auszug aus dem Film)

