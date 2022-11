Eine Sternstunde für die Pfrontener Heimatfreunde

Bei Gschichtle, Gedichtle und Musik ist schwelgen in wohligenrGeborgenheit angesagt. Dazu trägt auch das Ambiente im „Jawoll“ bei, das aus allen Nähten platzt.

14.11.2022 | Stand: 16:57 Uhr

„Wenn im Silberglanz der Sterne“: So beginnt das Pfrontener Lied (Gruß an Pfronten) von Ludwig Eberle. Eine Sternstunde war auf jeden Fall der heurige Hoigarte des Heimatvereins. Die Liedzeilen: „In mir brennt ein tief Verlangen“, hatten wohl viele Besucher, denn die Gaststätte „Jawoll“ platzte aus allen Nähten. Wegen der geplanten Umbaumaßnahmen am Pfarrheim wich die Veranstaltung rund um Moderator und Vorsitzenden Philipp Trenkle nach Pfronten-Berg aus. „Wie in einer gemütlichen, großen Stube“, beschrieben die Gäste die fast intime Atmosphäre. Das junge Ehepaar Erhart aus Röfleuten hatte erst heuer im „Jawoll“ geheiratet und war ganz begeistert vom vielseitigen Heimatabend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.