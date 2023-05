Endlich: Neuer Feneberg-Markt in Pfronten eröffnet

Angesichts der Vorgeschichte zeigen sich alle Beteiligten so erleichtert wie wohl selten bei der Eröffnung eines Lebensmittel-Marktes. Was die Kunden erwartet.

25.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

So froh und erleichtert wie an diesem Donnerstag in Pfronten-Ried sind die Beteiligten bei der Eröffnung eines neuen Lebensmittelmarktes wohl selten. Schließlich ging dem neuen Feneberg-Markt an der Theaterstraße ein jahrelanges Hickhack voran, inklusive eines erfolgreichen Bürgerentscheids gegen einen neuen Markt bei der Seniorenresidenz an der Meilinger Straße (wir berichteten mehrfach). „Totfroh“ sei er im Rückblick, dass aus dem damals geplanten Neubau nichts geworden sei, bekannte Geschäftsführer Christof Feneberg jetzt bei der Eröffnung. Statt eines 800-Quadratmeter-Marktes „hinter der Bahnschranke“, der heute wohl schon überholt wäre, habe man nun einen topmodernen Neubau mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmeter in zentralster Lage in Pfronten.

