In Füssen steigen die Parkgebühren: Warum das nicht nur an der Verwaltung liegt

Wer sein Auto in Füssen parkt, wird tiefer in die Tasche greifen müssen. Abkassiert wird künftig auch am Bundesstützpunkt und am Volksfestplatz.

21.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Für Füssener und Gäste wird das Parken zukünftig teurer. Wie hoch die Sätze genau aussehen werden, soll noch im Detail in der Gebührenverordnung geklärt werden, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Haupt- und Finanzausschuss. Fest steht, dass insgesamt eine Erhöhung um 49 Prozent notwendig ist. Diese Erhöhung hat erst Mal aber nichts mit der Finanzsituation der hoch verschuldeten Stadt zu tun: „Das ist kein Phänomen der Stadt Füssen“, betont Eichstetter: „Wir führen die Steuer nicht ein.“ Es betreffe Gemeinden und Städte in ganz Deutschland. Der Grund ist eine Änderung im Gesetz: Kommunen müssen ab dem 1. Januar 2023 eine Umsatzsteuer und weitere Steuern auf eigene Parkplätze abführen. Bei zwei Parkplätzen wird sich die Stadt aber nicht auf Steuern berufen können: Dort führt sie erstmals Gebühren ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.