Schwangau: Welches Energiekonzept soll es für die Erweiterung des Kindergartens St. Tosso geben?

Experte Matthias Albrecht erläutert im Gemeinderat Schwangau verschiedene Möglichkeiten.

12.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Bauarbeiten zur dringend nötigen Erweiterung des Kindergartens St. Tosso in Schwangau laufen auf Hochtouren. Was noch fehlt, ist ein passendes Energiekonzept. Deshalb hat Matthias Albrecht vom Kemptener Ingenieurbüro Güttinger nun Möglichkeiten im Gemeinderat vorgestellt.

Ingenieurbüro aus Kempten stellt Energiekonzept in Schwangau vor

Es gehe um grundlegende Gedanken, leitete Albrecht seinen kurzen Vortrag ein. Bisher wird als Energieträger für den bestehenden Kindergarten (und auch die Grundschule) Gas genutzt. Biomasse beispielsweise mit Holzpellets oder Hackschnitzel könnten in Betracht gezogen werden. Da wäre der Vorschlag, sich nicht nur auf die Kita zu beschränken, sondern auch die Schule mit ins Boot zu nehmen. In der Schule wäre auch die Lagerung – etwa der Pellets – weniger ein Problem. In der Kita sei der Platz dafür beschränkt.

Ebenfalls angeschaut hat sich das Büro Lösungen mit Wärmepumpen in Kombination mit Solarthermie (für Warmwasser) und PV-Anlagen (Platz wäre auf dem Dach vorhanden). Für Spitzenlasten könnte die bestehende Gastherme genutzt werden. Ein Problem dabei: Für diese Lösung werden Vorlauftemperaturen und damit größere Flächen benötigt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Schwangau muss sich nun mit dem Energiekonzept für die Kita auseinandersetzen

Laut Albrecht geht es für die Gemeinde nun darum, sich mit der Wirtschaftlichkeit auseinanderzusetzen. Dabei sollten auch immer weitere Kosten wie Wartung und Instandhaltung berücksichtigt werden.

Lesen Sie auch

Energieversorgung Statt Blockheizkraftwerk bauen lieber Sonne in Füssen nutzen

Gemeinderat Michael Weisenbach (CSU) regte an, dass eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in der aktuellen Lage mit den vielen Unsicherheiten und Preisschwankungen schwierig sei. Man solle das Thema „größer sehen“ und zum Beispiel die Schule sowie die Kristall-Therme mit einbeziehen. Er bevorzuge, auf Hackschnitzel und Solar zu setzen – auch aus Gründen wie der Nachhaltigkeit und Regionalität. Ähnlich argumentierte Klaus Mielich (Freie Wähler).

„Wir werden diskutieren müssen“, sagte Bürgermeister Stefan Rinke mit Blick auf die kommenden Monate: „Das wird noch ein Schritt Arbeit sein.“

Vertiefende Untersuchung wurde beschlossen

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte, dass das Ingenieurbüro vertiefend in die Untersuchung einsteigen soll. Bis Weihnachten soll die Kita-Erweiterung fertig sein.