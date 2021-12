Ex-Radprofi Oliver Mattheis: „Ich will wieder bissiger werden“

Der Pfrontener zieht ein zufriedenes Saisonfazit. Was er sich außer weiteren 23.000 Kilometern im Fahrrad-Sattel für 2022 vorgenommen hat.

Die Prioritäten von Oliver Mattheis haben sich etwas verschoben. Im Moment konzentriert sich der Ex-Radprofi aus Pfronten nämlich wieder mehr auf seinen Beruf als KfZ-Mechatroniker. Und das liegt nicht nur daran, dass die diesjährige Radrennsaison seit ein paar Wochen beendet ist. Bereits vor einiger Zeit ist der Athlet nach Singen in der Nähe des Bodensees gezogen, wo er eine Meisterschule besucht. Jetzt ist er gerade ziemlich damit beschäftigt, sich auf die für ihn anstehenden Prüfungen zum KfZ-Meister Ende diesen und Anfang nächsten Jahres vorzubereiten. Seine Karriere als ambitionierter Amateur-Radrennfahrer behält der 26-Jährige dabei allerdings ebenfalls weiter im Auge.

Corona beeinträchtigt den Wettkampfalltag von Radfahrer Oliver Mattheis aus Pfronten

Was Wettkämpfe und Rennen angeht, verliefen die vergangenen zwei Jahren jedoch mit einer gehörigen Portion Unsicherheit. Grund war die Corona-Pandemie.

Um seine Form dennoch irgendwie auf hohem Level zu halten, hat der junge Radsportler denn auch heuer wieder einiges getan: Ab Ende Mai nahm er an „gut 25 Rennen“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Durch die Nähe seines derzeitigen Wohnortes zur Schweiz kamen dabei noch etwa zehn Abendrennen in Schaffhausen dazu, bei denen Mattheis jeweils mittwochs mitgemischt hat. Für sein Team, den RSC Kempten ging er in der Mehrzahl bei längeren Straßenrennen und kürzeren Kriterien an den Start. Unter anderem siegte er in einem starken Feld beim Rennen in Schweinlang (unsere Redaktion berichtete).

Den größten Erfolg feiert Oliver Mattheis mit dem Sieg beim Mountainbike Marathon in Ilmensee

Seinen größten Erfolg hat der 26-Jährige aber heuer auf dem Mountainbike errungen, wo er für das Team von „Needful Bikes“ aus Schwangau fährt. Er konnte nämlich den Mountainbike-Marathon in Ilmensee für sich entscheiden. Gefreut hat er sich zudem über seinen vierten Platz beim Bergrennen in Ehrenberg bei Reutte. In Österreich hat Mattheis in diesem Sommer schließlich auch an mehreren Bundesliga-Rennen über Distanzen von 140 bis 160 Kilometern teilgenommen, bei denen meist besonders „gute Konkurrenz“ am Start gewesen sei. Mit der vergangenen Rennsaison sei er daher „schon sehr zufrieden“. Immerhin habe sie „viel Spaß gemacht“ und er selbst an Leistung zugelegt – „im Vergleich zum Vorjahr“.

Ein Pensum von über 23.000 Kilometer hat Mattheis in diesem Jahr bewältigt

Insgesamt ist der Pfrontener so heuer ungefähr 23.000 Kilometer mit dem Rad unterwegs gewesen, womit er sein Ziel für 2021 erreicht hat, wie er erklärt. In der kommenden Saison, für die er sich im Winter neben dem Radfahren auch mit Skitouren, Skilanglaufen und Krafttraining fit machen will, geht Mattheis dann für die Radunion Wangen bei Straßenrennen an den Start.

Deshalb lauten seine Absichten, sich „gut ins neue Team zu integrieren, bei Bundesliga-Rennen in Österreich und der Schweiz gut mitfahren und den ein oder anderen Sieg landen“, unterstreicht er.

Dazu wolle er seinen „Siegeswillen steigern und wieder bissiger werden.“ In ähnlicher Weise könnte dies denn auch ein gutes Motto für seine bald anstehenden Meister-Prüfungen sein.