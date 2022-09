Explosionen und Stichflammen: Das gab es beim Aktionstag in Schwangau zu sehen

Bei der Aktion "Lange Nacht der Feuerwehr" zeigen auch Ostallgäuer Feuerwehren, wie sie arbeiten. In Schwangau erlebten Besucher eine Fettexplosion hautnah.

27.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Fettexplosion kann es in sich haben, ist doch die Flamme dabei besonders groß. Das konnten Besucherinnen und Besucher nun bei der Feuerwehr Schwangau hautnah miterleben. Bei der bayernweiten Aktion "Lange Nacht der Feuerwehr" beteiligten sich auch die Schwangauer Feuerwehrler.

Ostallgäuer Feuerwehren zeigen Ausrüstung und Co.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren in Füssen, Roßhaupten und Steingaden nahmen an der Aktion vergangenen Samstag teil. Initiator war der Landesfeuerwehrverband Bayern.

So wurden in Füssen unter anderem Vorführungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr und der aktiven Mannschaft gezeigt. Die Feuerwehr Roßhaupten gab ihren Gästen die Möglichkeit in ihre Ausrüstung zu schlüpfen und in Schwangau fand eine Jugendübung statt, gefolgt von der beeindruckenden Fettexplosion.

