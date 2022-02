Schrittweise werden in Füssen die Ziele des Beherbergungskonzeptes in die Bauleitplanung überführt. Was das für Eigentümer auf dem Hallenbad-Areal bedeutet.

10.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Flut an Ferienwohnungen, die Füssen überrollt hat, soll in Zukunft eingedämmt werden: Einstimmig hat der Stadtrat unlängst beschlossen, die Ziele des Beherbergungskonzeptes Schritt für Schritt in der Bauleitplanung zu verankern. „Endlich fällt der Startschuss, auf den wir so lange gewartet haben“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). So sah es auch Ilona Deckwerth (SPD): Es sei „höchste Zeit“, dieses Vorhaben umzusetzen.