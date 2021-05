Mit Füssener Bahnhalt weiter raus in den Westen

Stadtrat fordert einstimmig eine Verlegung des Standorts von der Mariahilfer- an die Froschenseestraße. Welches Gerücht zum Bahnhalt in Füssen herumgeistert.

20.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Seit Jahren laufen Gespräche für einen Bahnhalt im Füssener Westen, im September 2015 sprach sich die Kommune für einen Standort an der Mariahilfer Straße aus, 2017 fasste der Stadtrat einen entsprechenden Grundsatzbeschluss. Doch gab es auch immer Kritik am Vorhaben. Jetzt präsentierte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) einen Vorschlag, der auf die Zustimmung der Kommunalpolitiker stieß: Der Bahnhalt soll weiter im Westen, an der Froschenseestraße, entstehen. Der Stadtrat befürwortete dies am Dienstagabend einstimmig, obwohl man für die Umplanung nun Geld in die Hand nehmen muss.