An der Fachklinik Allgäu in Pfronten sollen neue Bettenhäuser und ein Parkhaus entstehen. Warum vielleicht auch ein betreutes Wohnen möglich ist.

01.02.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Fachklinik Allgäu in Pfronten will in den kommenden Jahren groß investieren. Geschäftsführer Andreas Nitsch und Silvan Conle von der Eigentümerfamilie informierten jetzt den Gemeinderat über die Planungen. Unter anderem ist vorgesehen, zwei neue Bettenhäuser und ein Parkhaus zu errichten. Bei zwei weiteren neuen Gebäuden ist die Nutzung noch offen, sie könnten aber der Schaffung von Angeboten zum Seniorenkonzept der Gemeinde dienen, etwa als Bereiche für betreutes Wohnen.