Feier in Nesselwang: Seit 25 Jahren im Dienst Gottes

Dekan Werner Haas, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Pfronten/Nesselwang, verrät bei der Festmesse, wie er zum Christentum bekehrt und zum Geistlichen berufen wurde.

28.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sein silbernes Priesterjubiläum hat Dekan Werner Haas, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Pfronten/ Nesselwang, im Kreise seiner Familie und zahlreicher Mitfeiernder aus nah und fern in der Pfarrkirche St. Andreas in Nesselwang gefeiert.

Aufmerksamkeit nach oben gelenkt

Schon zu Beginn der Festmesse richtete er die Aufmerksamkeit der Mitfeiernden weg von seiner Person hin zu dem, der ihn erschaffen und gerufen habe. In seiner Predigt verriet er, wie es zu seiner ersten Bekehrung kam: Vom Glauben an den großen Zufall, der alles allein durch Mutationen und Selektionen erklären möchte, hin zur Erkenntnis, dass hinter der Ordnung, Harmonie und Schönheit der Schöpfung eine höhere Intelligenz stehen müsse. Mit 24 Jahren folgte beim Lesen der Bibel die zweite große Bekehrung. Er habe erkannt, dass diese höhere Macht nicht gesichtslos und fern sei, sondern personal und ein liebendes Du. Im Haus des barmherzigen Gottes gebe es viele Wohnungen, aber nur eine Haustür: Jesus Christus. Nachdem er sich vom Deisten zum Christen gewandelt hatte, vom nebulösen Glauben an ein höheres Wesen zum Glauben an den dreifaltigen Gott, kam in ihm die Frage auf: „Bin ich denn wirklich schon am richtigen Platz?“

Ein Geheimnis, das nicht erklärt werden kann

In einem dritten Schritt ging es dann um die Berufung zum Priestertum: „Jede Berufung ist ein Geheimnis, die nicht erklärt werden kann. Deshalb komme ich bis heute ins Stammeln bei der Frage, warum ich Priester geworden bin. Es geht hier ja um Liebe, und die kann man nicht analysieren, logisch herleiten oder beschreiben“, sagte Pfarrer Haas. Rückblickend könne er nur staunen über sich selbst, wie er den Mut hatte, nach Abschluss des Elektronikstudiums mit 26 Jahren noch mit Theologie zu beginnen und wie der Heilige Geist aus einem schüchternen jungen Mann einen Verkünder der frohen Botschaft gemacht hat. Er dankte Gott für sein Leben, seine Bekehrung, seine Berufung zum Priester und all den vielen Menschen, die er ihm helfend, betend, stärkend, ermutigend, tröstend und segnend zur Seite gestellt hat.

Lob für seelsorgliches Wirken

Die Grußworte von Christine Haug in Vertretung der Pfarrgemeinderäte waren voll des Lobes für das seelsorgliche Wirken von Pfarrer Haas. Als Dank überreichte sie ihm einen gut gefüllten Glück- und Segenswunschordner, an dem sich viele Gläubige in der Pfarreiengemeinschaft beteiligt hatten. Sonja Gebauer (Pastoralrat), Magdalena Breitfelder (Ministranten), Konrad Bach (Kirchenverwaltung) und Rita Eberle (Gemeindereferentin) sprachen ein Gebet, und einen gemeinsamen Segen für Pfarrer Haas, als Zeichen für ein gemeinsames, segensreiches Wirken.

Besonderen Glanz erhielt die Messe durch die vielen Ministranten, die Erstkommunionkindern, die Fahnenabordnungen sowie durch Chor und Orchester, die unter der Leitung von Gottfried Allgaier mit der Nikolai Messe von Joseph Haydn die Herzen berührten.

Man findet immer besser zusammen

Zum Sektempfang ins Pfarrheim ging es durch den Spalier der Vereine. Der Dritte Bürgermeister von Nesselwang Gerhard Straubinger würdigte die Verdienste von Pfarrer und Dekan Haas. Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf hob hervor, dass die beiden Kommunen und Pfarreien immer besser zusammenfänden.