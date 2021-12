Warum Ferienwohnungen in Füssen bald zu No-Gos werden könnten

Die Stadt Füssen will ab Januar die touristische Nutzung in bestimmten Gebieten verbieten. Was das für Antragsteller und Besitzer von Ferienwohnungen bedeutet.

09.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Schon ab Januar könnten in Füssen erste Gebiete zur Ferienwohnungs-freien Zone erklärt werden. Das hat Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) jetzt im Bauausschuss verkündet. Hintergrund waren nicht weniger als neun vorliegende Anträge, die eine neue, touristische Nutzung zum Ziel hatten. Problem: Im Moment steht der Stadt noch kein geeignetes Instrumentarium zur Verfügung, um neue Ferienwohnungen zu verhindern. Doch das ist der erklärte politische Wille, nachdem Wohnraum immer knapper, und die Mieten immer höher werden.