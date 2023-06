Party, Karteln, Blasmusik: Feuerwehr Lechbruck feiert 150-Jähriges

Bei der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Lechbruck ist Einiges geboten. Zum Schafkopf-Turnier kommen 200 Teilnehmer. Der Sternmarsch der Musik zieht die Massen an.

11.06.2023 | Stand: 16:31 Uhr

Ihr 150. Gründungsjubiläum feierte die Freiwillige Feuerwehr Lechbruck am Wochenende mit einem gebührenden Fest, das Anlass zum Feiern und auf die Vergangenheit zurückblicken war und Einen auch in die Zukunft schauen ließ. Vom Tanzbein schwingen bis hin zum Schafkopfturnier war allen geboten, was die Herzen höher schlagen ließ.

Zum Festbieranstich kamen Kommandant Florian Jungbauer, Schirmherr Helmut Angl, Festwirt Franz Zimmermann, Bürgermeister Werner Moll, Feuerwehrvorsitzender Markus Huxoll sowie Stellverteter Florian Zaremski und zweiter Kommandant Klaus Hainz zusammen.

150 Jahre Feuerwehr Lechbruck: Stimmungsabend am Freitag mit dem "Krainer Express"

Begonnen hatte der Feier-Reigen bereits am Freitagabend, als der Krainer Express mit seiner Musik das Zelt einheizte und das rhythmische Treiben so richtig loslegte. Der Samstag war dann zuerst den Kartenspielern gewidmet, es waren 200 Schafkopfer da, die dem Erfolg hinterherspielten. Unter der Leitung von Sabine Fischer gewann Regina Rattei den Hauptpreis (500 Euro) und verwies Klaus Hörauf, Dimi Immanomil, Klaus Trimpl und Benjamin Besuch auf die Plätze.

Die Musikkapellen Roßhaupten, Prem, Steingaden, Bernbeuren und Lechbruck strafen sich vor dem Zelt zum gemeinsamen Gemeinschaftschor und einem stimmungsvollen Abend. Bild: Stefan Fichtl

Sternmarsch der Musikkapellen als Highligt beim Fest zu 150 Jahren Feuerwehr Lechbruck

Pünktlich um 19 Uhr machte sich dann am Samstagabend der Festzug auf den Weg, bei dem sich dann die Musikkapellen aus Roßhaupten, Prem, Steingaden, Bernbeuren und Lechbruck zusammenschloßen und ein musikalisches Flair in den Ort brachten.

Am Zelt angekommen spielten sie in Einheit den Gesamtchor und machten das Anzapfen des Bieres zu einem Highlight. Im Zelt legten alle Orchester los und machten sich mit ihren Vorträgen zum Spitzenreiter der Zeltstimmung. Bis weit in die Nacht hinein wurde darauf gefeiert und dem Jubiläum ein würdiger Rahmen verschafft.