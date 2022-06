Mit dem Simulator lernen Feuerwehrler aus dem südlichen Ostallgäu verschiedene Szenarien: Von Fußgängern bis hin zur Wildsau

Feuerwehrkräfte üben in Schwangau in einem Simulator. Auch für routinierte Einsatzkräfte ist das Training wichtig. Wo das System an seine Grenzen kommt.

03.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Fahrsimulator für Feuerwehren? Ja, das gibt es seit ein paar Wochen im Ostallgäu. Zwei Anhänger vom Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu sind derzeit in der Region unterwegs, einer im Norden und einer im Süden. Erstmals konnten Feuerwehrler daher in Schwangau an der Schulung teilnehmen. Die örtlicher Feuerwehr stellte ihre Räume dafür zur Verfügung, sechs Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung, aber auch von der Bergwacht, waren zur ersten Schulung am digitalen Fahrzeug angemeldet. Allerdings nahmen nur vier daran teil: Zwei Feuerwehrleute mussten zu einem Einsatz ausrücken.

Schwangau: Simulator mit drei Bildschirmen ausgestattet

Mit drei großen Bildschirmen ausgestattet, simulieren die Anhänger das Cockpit eines Fahrzeugs der Feuerwehr. Ganz modern mit Automatikgetriebe, verstellbarem Fahrersitz, der – wie im echten Leben – von jedem Fahrer individuell eingestellt werden muss.

Dann werden verschiedene Einsatzszenarien mit unterschiedlichen Wetterlagen auf den Bildschirmen eingespielt. Durchaus stressig ist so eine Einsatzfahrt, jault doch die Sirene, das Blaulicht blitzt in den Wagen, der Funk ist permanent zu hören und die Konzentration muss auf den Verkehr gerichtet bleiben. Die Szenarien der Einsätze sind unterschiedlich. Meist sind es Unfälle auf normalen Straßen, der Autobahn, in Städten oder an Brücken.

Der Simulator hatte allerdings auch Grenzen. Das Bild am Frontbildschirm wurde teilweise stark verzerrt dargestellt, die Lenkung hatte keinerlei Widerstand und könnte mit dem kleinen Finger locker bedient werden. Kommt ein Hindernis, etwa Mensch oder Wildsau, versucht der Fahrer automatisch auszuweichen. Dabei verschwimmt das Bild am Frontbildschirm so, dass der eine oder andere Proband Probleme mit der Sicht bekam. Gleichzeitig bleibt das Bild an den Seitenfenstern klarer, auch in den Seitenspiegeln. Nach zwei Versuchen gaben zwei Teilnehmende auf.

Feuerwehr Rieden: Robert Huth fährt ohne Probleme

Interessant war, dass Robert Huth von der Riederner Feuerwehr viele Fahrten fast ohne Augenprobleme schaffte, wie auch ein Teilnehmer der Bergwacht. Spaß hat es den Feuerwehrlern trotzdem gemacht. Die, die nicht auf dem Fahrersitz Platz genommen hatten, konnten die Fahrten auf einem vierten Bildschirm mit ansehen. Jede Fahrt wird aufgezeichnet und im Anschluss besprochen: Wie schnell ist der Fahrer auf die Kreuzung zugefahren? Hat er den Fußgänger von rechts gesehen? Warum hat er beim liegen gebliebenen Fahrzeug auf dem Weg nicht angehalten und gefragt, ob Hilfe benötigt wird? Dazu sei er auch im Einsatz verpflichtet, erläuterte die Feuerwehr vor Ort.

Die meisten Teilnehmer des Kurses sind erfahrene und erprobte Feuerwehrler und Kameraden der Bergwacht, die durchaus ihre Fahrzeuge und die Vorschriften kennen, auch die Straßenverkehrsordnung. Trotzdem waren alle von der Auffrischung und der Möglichkeit, am Simulator die Praxis zu üben, begeistert. Zuvor absolvierten sie bereits einen Theorieteil.

Andreas Paffer, Fachausbilder und Fahrlehrer, wird die Anregungen aus dem Simulatortraining mitnehmen, denn er sammelt das Feedback der Teilnehmer ein und hofft, den Simulator so zu verbessern. Ganz billig sind die Anhänger mit den Bildschirmen nämlich nicht: Einer kostet 175.000 Euro, unter anderem finanziert vom Bayerischen Innenministerium.