First Responder treten in Lechbruck in Dienst und schließen Versorungslücke

Neue First Responder-Gruppe tritt in Lechbruck ihren Dienst an. Eine Helferin erzählt, warum sie Einsätze nicht fürchtet.

11.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mit der First Responder-Gruppe in Lechbruck schließt sich eine weitere Versorgungslücke im Ostallgäu. In Seeg und Lengenwang, Marktoberdorf und Kaufbeuren, Unterthingau und Görisried gibt es die Ersthelfer bereits. Als nächstes soll laut Michael Struck der Füssener Raum ins Visier genommen werden. Struck ist Ortsbeauftragter der Johanniter in Unterthingau und kümmert sich – unter anderem als Ausbilder – um die First Responder der Hilfsorganisation.

Ehrenamtliche decken Gemeinden Lechbruck, Roßhaupten, Steingaden, Bernbeuren und Prem ab

Die neuen First Responder sind seit 1. April im Einsatz und decken die Gemeindegebiete von Lechbruck, Roßhaupten, Steingaden, Prem und Bernbeuren ab. Die Ersthelfer sind besonders im ländlichen Raum wichtig, weil sie vor Ort stationiert sind und damit oft schneller bei einem Notfall sein können als andere Einsatzkräfte. Vor allem im Winter und bei viel Verkehr kann das eine große Rolle spielen. „Wir sind durchschnittlich fünf bis sechs Minuten vor dem Rettungsdienst da“, sagt Struck. Das klingt im ersten Moment nach nicht viel, in lebensbedrohlichen Situationen aber kann jede Minute entscheidend sein.

First Responder bedeutet wörtlich übersetzt erster Beantworter und diese erste Antwort geben die Ehrenamtlichen immer dann, wenn die Integrierte Leitstelle Allgäu einen zeitlichen Vorteil durch ihre Alarmierung sieht – sprich die First Responder schneller bei einem Notfall sind als andere Helfer. Damit das gelingt, steht das First Responder-Auto direkt beim Diensthabenden oder der Diensthabenden vor der Haustür. Während der Woche sind die Ehrenamtlichen von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens im Einsatz, am Wochenende 24 Stunden.

Derzeit elf Frauen und Männern bei First Respondern in Lechbruck

Bei der Gruppe in Lechbruck sind derzeit elf Frauen und Männer aktiv. Sie kommen zum Teil aus dem Rettungsbereich. Gerd Mayr etwa war bereits Rettungsassistent und betont die Bedeutung der Gruppe, weil „hier keine Rettungsmittel zentral da sind und es bei Notfällen auf jede Minute ankommt“. Für andere – wie Kerstin Scheffel zum Beispiel – ist das Rettungswesen dagegen Neuland. Sie arbeitet in einem Altenheim, wollte aber schon immer etwas in Richtung Rettungsdienst machen. Durch eine Anzeige der Lechbrucker Feuerwehr auf Facebook wurde sie auf die First Responder aufmerksam.

Ob sie sich vor dem fürchtet, was bei den Einsätzen auf sie zukommen kann? „Man weiß ja noch nicht, was für einen persönlich belastend sein wird“, sagt sie. Angst habe sie daher nicht, Respekt aber schon. Anfangs fahren die First Responder noch zu zweit zum Einsatz. Später sind sie alleine unterwegs. „Dann muss man sich auf sich selbst und sein Wissen verlassen. Da steht schon ein Druck dahinter. Aber ich fühle mich gut vorbereitet und ausgebildet“, sagt Scheffel.

Übung mit der Feuerwehr Lechbruck geplant

80 Stunden dauerte der Kurs, den sie bei Struck absolvierte. Eine Vorbildung ist dafür nicht nötig. „Man sollte nur einen Führerschein haben“, sagt der Ausbilder. Sein nächster Kurs ist für den Herbst geplant. 14 Anmeldungen gibt es dafür bereits. Weitere Helfer werden gesucht. Wer am First Responder-Dienst Interesse hat, kann sich melden unter der E-Mail-Adresse:

michael.struck@johanniter.de

Die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden freuen sich über den neuen Dienst. „Er ist ein Mehrwert für die Gemeinde“, sagt das Lechbrucker Gemeindeoberhaupt Werner Moll. Er wünscht sich, dass der Dienst mit noch mehr Helfern auf breite Beine gestellt werden kann. Christoph Balzarek, Kommandant der Lechbrucker Feuerwehr, plant Übungen zusammen mit den First Respondern, um sie noch besser aus Einsätze vorzubereiten.

Die fünf Gemeinden unterstützten den Dienst fürs Erste mit 2000 Euro. Von der Sparkasse Lechbruck gab es neben einem finanziellen Zuschuss außerdem einen weiteren Defibrillator für den Ort. Dieser soll über den Sommer am Bootshafen angebracht werden und im Winter in der Turnhalle, weil dort jeweils viele Menschen unterwegs seien.

