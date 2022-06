Flößermarkt mit Kunst am Bootshafen in Lechbruck

Töpfer, Seifensieder, Schmuckhersteller und viele Kunsthandwerker mehr sind in Lechbruck anzutreffen.

22.06.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Der von der Gemeinde Lechbruck und der Töpferei Güttinger aus Isny organisierte Flößermarkt in Lechbruck am See findet am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10. Juli, von 11 bis 17 Uhr im Bootshafen statt. Über 60 Künstler aus ganz Deutschland bieten dort, wie bereits im vergangenen Jahr, an zwei Tagen ihre handgefertigten Waren an. Dabei sind Töpfer, Holzhersteller, Schmuckhersteller, Edles aus Walk, ein Seifensieder und Unikate aus Stein und Metall.

Besonders die Lage am Bootshafen gibt dem Markt seine besondere Note, der bei jeder Witterung stattfindet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und der Eintritt ist frei.