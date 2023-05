Flößermuseum Lechbruck: Wenn ein Priester erzählt ...

Der frühere Wieskurat Fellner beschert seinen Zuhörenden einen vergnüglichen Abend, bebleitet von den „Nordhangmannen“. Wie die Premiere beim Publikum ankommt.

17.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Einen vergnüglichen Abend haben die Besucher des Flößermuseums Lechbruck mit dem früheren Wieskurat Monsignore Gottfried Fellner und den „Nordhangmannen“ erlebt.

Begnadeter Erzähler

Fellner, jetzt Ruhestandspfarrer in Oberauerbach bei Mindelheim, kam auf Einladung von Altbürgermeister Dietmar Hollmann zum ersten Mal ins Flößermuseum. Der begnadete Erzähler ließ die Zuhörer teilhaben an seinem Lebenslauf, begleitet vom A-Capella-Chor „Nordhangmannen“. Mit „Horch was kommt von draußen rein“ begrüßten die Sänger das Publikum. Kurzweilig folgten, wie Perlen an einer Schnur, lustige Lausbubengeschichten aus der Kindheit in Tengling am Waginger See und der Ministrantenzeit in Feldheim bei Rain/Lech, die kostbaren Erfahrungen als Student am St. Matthias-Kolleg in Waldram bei Wolfratshausen, die Erlebnisse als Studienrat und Pfarrvikar im Schwäbischen, Erinnerungen an die Zeit als Stadtpfarrer von St. Peter in Dillingen und Regionaldekan von Donau-Ries, die Rückkehr ins Bayrische als Wieskurat und schließlich der Neubeginn in Oberauerbach als Ruhestandspfarrer, wieder im Schwäbischen. Ein vergnüglicher Vortrag, der ein ganzes Buch füllen könnte, amüsierte die Zuhörer. Viel Lustiges, Heiteres, aber auch Besinnliches.

Gefühlvolle Balladen

Musikalisch mitreißend begleiteten die „Nordhangmannen“ den Erzähler. Die fünf Mitglieder der A-capella-Gruppe, Markus Endraß, Hannes Haf, Xaver Hanslmeier, Jim Magnusson und Peter Settele, kommen alle von der Nordseite des Auerbergs. Immer passend zu den Lebensabschnitten des früheren Wieskurats sangen sie gefühlvolle Balladen, geistliche Lieder, Evergreens und Hits wie „Can You Feel the Love Tonight“ von Elton John, „Tolite Hostias“ von Camille Saint-Saëns, „Veronika der Lenz ist da“ von den Comedian Harmonists, „Halleluja“ von Leonhard Cohen sowie „Schwoab“, ein selbst getextetes Lied in bester Allgäuer Mundart.

Beste Freunde

Dass sich hier mit Pfarrer Fellner und dem Quintett beste Freunde gefunden haben, die auch auf der Bühne wunderbar harmonierten, konnten die Besucher des Flößermuseums schnell feststellen. Seit Beginn seiner Amtszeit als Wiespfarrer gestaltete der A-capella-Chor den jährlichen Festgottesdienst in der Wies zum Fest der Heiligen Drei Könige. Der gemeinsame Auftritt im Flößermuseum war eine Premiere, was auch entsprechend gefeiert wurde, die Zuhörer in der bis auf den letzten Platz besetzten Tenne dankten mit lang anhaltendem Applaus.

Die großzügigen Spenden der Besucher der Veranstaltung wurden dem Förderverein des Flößermuseums übergeben. Dafür bedankte sich die Vorstandschaft des Vereins herzlich bei Monsignore Fellner und den „Nordhangmannen“.