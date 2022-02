Fördermittel fehlen für Sanierung der Schulen in Füssen

Aber vorerst keine Folgen für Zeitplan an beiden Schulen. Im Sommer beginnt der Abbruch.

27.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Vorerst keine Auswirkungen auf den Zeitplan für die Sanierung der Füssener Schulen (siehe auch "Schulsanierung in Füssen: So geht es jetzt weiter")hat die zwischenzeitlich gestrichene Förderung für energieeffizientes Bauen. Wie geplant, sollen in diesem Jahr die ersten Arbeiten anlaufen. Doch die gestrichenen oder zumindest reduzierten Fördermittel für energieeffizientes Bauen könnten eine Finanzierungslücke von 3,5 bis vier Millionen Euro bedeuten.

Zuerst wird eine Containeranlage errichtet

In den Osterferien soll der erste Schritt beim Füssener Mega-Projekt der nächsten Jahre gemacht werden: Für die anstehende Sanierung und Erweiterung von Grund- und Mittelschule wird zunächst eine Containeranlage errichtet, in den Sommerferien beginnen die Abbrucharbeiten. Bis 2028/29 soll das Projekt abgeschlossen sein, das wohl gut 60 Millionen Euro kosten dürfte. Bisher fest bei der Finanzierung eingeplant waren millionenschwere Fördermittel für energieeffizientes Bauen. Doch vor wenigen Wochen stoppte die staatliche KfW-Bank das Programm plötzlich, da alle Mittel aufgebraucht waren.

Wie sieht es bei Neubauten aus?

Inzwischen hat die Bundesregierung angekündigt, für die energieeffiziente Sanierung von Altgebäuden wieder die üblichen Fördermittel bereitzustellen. Doch wie es bei Neubauten aussehen wird, ist noch unklar – mutmaßlich wird die künftige Förderung deutlich geringer ausfallen als bisher. So lange das nicht abschließend geklärt sei, seien 3,5 bis vier Millionen Euro an Fördermitteln in Gefahr, mit denen man bisher gerechnet habe, sagte Hauptamtsleiter Peter Hartl nun im Stadtrat. Man könne vorerst nur abwarten, wie sich die Förderung bei Neubauten entwickele. Zumindest für die energieeffiziente Sanierung der bestehenden Gebäude könne man nun die entsprechenden Förderanträge stellen.