Freie Fahrt für Radler in Füssen

Die umstrittene Idee, Radfahrer aus einem Abschnitt der Füssener Luitpoldstraße zu verbannen, ist nach einer Konferenz mit Behörden und Ministerium vom Tisch.

06.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Vorschlag, Radler aus der Luitpoldstraße zu verbannen (siehe auch "Werden Radler in Füssen bald ausgebremst?"), ist vom Tisch: In einer Videokonferenz mit Vertretern aus Behörden und dem Verkehrsministerium habe man sich darauf verständigt, dass das Radfahren weiter möglich sein soll, teilt die Stadtverwaltung mit. Wann der seit langem geplante Umbau der Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße sowie des Prinzregenten-Kreisels angepackt wird, steht aber in den Sternen: Denn die Baukosten sind explodiert. „Es könnte passieren, dass wir die Maßnahme überarbeiten, schieben oder verkleinern müssen“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auf Nachfrage unserer Redaktion.