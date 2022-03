Fridays for Future Füssen/Pfronten: Die großen Veränderungen angehen

Fridays for Future Füssen/Pfronten demonstriert in der Stadt. Organisatorin Michelle Derbach fordert dabei: "Es reicht, gehen wir die großen Veränderungen an"

27.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Aktivisten von Fridays for Future Füssen/ Pfronten sind am Freitagabend in Füssen im Rahmen des weltweiten Klimastreikes auf die Straße gegangen. „Es reicht, gehen wir die großen Veränderungen an, stellen wir endlich Menschen und Lebensgrundlagen über die Machtinteressen einzelner!“, sagte Organisatorin Michelle Derbach in Füssen. Weltweit gab es am Freitag Klimastreiks. Die Streiks standen unter dem Motto „#PeopleNonProfit“.

Bis zu 35 Menschen bei der Veranstaltung vor Ort

Nach Angaben der Veranstalter haben im Zeitraum der Veranstaltung bis zu 35 Personen an der Demo teilgenommen. Laut Polizei verlief der Streik in der Füssener Innenstadt friedlich. Thema bei der Kundgebung war auch der Ukrainekrieg, berichtet Derbach in einer Mitteilung. Unter Begleitung von Kirchenglocken habe man den Kriegsopfern in der Ukraine gedacht.