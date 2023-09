Friedhofskapelle Pfronten-Berg wird Ort der Erinnerung

Die Kirche braucht es eigentlich nicht mehr. Damit das Kirchlein dennoch erhalten und sinnvoll genutzt werden kann, hat sich in Pfronten ein Verein gegründet.

27.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein denkmalgeschütztes Kirchlein, das im neugotischen Stil im Jahr 1841 gebaut wurde, hat den Anlass gegeben, einen Verein zum Erhalt der Kapelle am Friedhof im Pfronten-Berg zu gründen. Die Kapelle ist seit 1949 im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde in Pfronten und gilt nach landeskirchlicher Bewertung von kirchlichen Immobilien als verzichtbar und wird von dieser Seite aus als nicht mehr förderwürdig betrachtet.

Einst die erste evengelische Kirche am Ort

Bei der Amtsübernahme der evangelischen Kirchengemeinde in Pfronten von Pfarrer Andreas Liedtke im Dezember 2019 war er auf den Besitz der Friedhofskapelle aufmerksam gemacht worden. Bis zum Bau der neuen Auferstehungskirche in Pfronten-Heitlern im Jahr 1969 war die Kapelle am Friedhof die erste evangelische Kirche am Ort. Dort wurden in früheren Zeiten Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen und Trauerfeiern für Verstorbene abgehalten. Letztere finden in der Zwischenzeit dort nur noch selten statt. Die Kapelle wurde zwischen 1993 und 1995 gründlich saniert und präsentiert sich momentan in gutem Zustand.

Verein soll Kapelle übernehmen

Zum Erwerb, zur Erhaltung und Nutzung dieses kirchlichen Schmuckstücks in Pfronten wurde nun aus einem Arbeitskreis der Verein „Kapelle am Friedhof – Haus der Erinnerung“. Zum Vorsitzenden wurde Pfarrer Liedtke einstimmig gewählt, sein Stellvertreter ist Werner Münchenbach, Kassiererin ist Hannelore Konrad und der Schriftführer ist Christoph Rothe. In der ersten Versammlung seit der Gründung wurden jetzt die Anliegen des gemeinnützigen Vereins (die Eintragung ins Vereinsregister läuft) mit seinen insgesamt zwölf Gründungsmitgliedern bekannt. Ziel wird es sein, die Kapelle zu übernehmen, zu betreiben und zu nutzen, um dort einen Ort der Trauerbewältigung, des Gedenkens und der Begegnung zu schaffen. Eine weitere Idee ist es, in der Kapelle ein Kolumbarium zu errichten. Das sind Schreine mit Reihen von übereinander liegende Nischen zur Aufnahme von Urnen. Bis zu 52 Urnen könnten dort für einen bestimmten Zeitraum ihren Platz finden. Mittlerweile sind es 80 Prozent Feuerbestattungen in Pfronten und das geplante Kolumbarium wäre eine gute Möglichkeit für die Angehörigen von Verstorbenen, in der Kapelle warm und trocken zu trauern. Der Verein ist konfessionell ungebunden und religiös neutral. So würde auch die Kapelle für jedermann offen stehen.

Antrag auf Fördermittel wird gestellt

Im Vorfeld wurden bereits Gespräche mit den Zuständigen der Pfrontener Gemeinde geführt und der Verein erhofft sich von dieser Seite eine Unterstützung, da die Landeskirche die bisherigen Fördergelder gestrichen hat. Die Beantragung von Fördermitteln der Kirchengemeinde wird in Kürze von Pfarrer Liedtke auf den Weg gebracht. Dann könnte der Verein das Gebäude samt Grund von der Kirche erwerben. „Bauliche Veränderung dürfen wir aus Gründen des Denkmalschutzes in der Kapelle natürlich nicht vornehmen, aber wir denken über einige zeitgemäße Annehmlichkeiten, wie eine Sitzheizung in den ersten Reihen und die Anbringung eines großen Monitors nach. Hier ist sicher viel Engagement nötig, aber die Kapelle soll uns unbedingt erhalten bleiben“, so Pfarrer Liedtke.

Wer an einer Mitgliedschaft im Verein „Kapelle am Friedhof – Haus der Erinnerung“ interessiert ist, kann sich mit der evangelischen Kirchengemeinde in Pfronten, Telefon 08363/ 211 in Verbindung setzten.