Eros Ramazzotti sorgt für italienisches Flair am Forggensee

Für eine fröhliche Sommerparty sorgte der italienische Sängerstar Eros Ramazzotti bei den Königswinkel Open Airs. 7500 ließen sich von den Canzone mitreißen.

17.07.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Tolle italienische Nacht am Forggensee bei Füssen: Sänger Eros Ramazzotti feierte mit den 7500 Besucherinnen und Besuchern zwei Stunden lang eine fröhliche Party mit neuen Liedern und alten Hits. Die Stühle vor der riesigen Bühne hätte es gar nicht gebraucht: Die meisten Fans standen schon bei den ersten Canzone des 59-jährigen Sonnyboys aus Rom auf, sangen die Lieder mit, klatschten im Rhythmus.

Königswinkel Open Air 2023 in Füssen: Eros Ramazzotti spielt vor 7500 Fans

Immer wieder stieg Ramazzotti von der Bühne und suchte direkten Kontakt mit den Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass die Stimmung an diesem warmen Sommerabend schnell hochkochte, lag aber nicht nur an der guten Laune von Ramazzotti, sondern auch an der tollen neunköpfigen Band. Besonders die Solos von Saxofonist Marco Scipione elektrisierten die Fans. Hier schon mal Fotos vom Konzert - ein ausführlicher Bericht folgt.

Mehr Nachrichten aus Füssen lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen