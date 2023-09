Füssen will neue Regeln für Wahlplakate

Die bisherige Verordnung ist laut Füssens Bürgermeister Eichstetter am Ende eine "Selbstbeschäftigungsmaßnahme" für den Bauhof.

26.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Von einer "Selbstbeschäftigungsmaßnahme" spricht Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU). Damit ging er auf die Arbeiten ein, die die Wahlplakate dem Bauhof bescheren. Sein Vorschlag, die Plakatierverordnung der Stadt Füssen zu überarbeiten, stieß im Hauptausschuss auf Zustimmung.

Überzählige Plakate in Füssen wieder einsammeln

Nach den städtischen Regeln müssen die Wahlplakate am Boden aufgestellt werden, während sie andernorts an Straßenlaternen befestigt sein dürfen. Am Boden sind die Plakate aber "leichte Beute" für manche Mitmenschen. Sie werden beschädigt oder gleich gestohlen - das trifft in Füssen vor allem die AfD, aber auch die anderen Parteien. Werden danach von den Parteien Ersatzplakate aufgestellt, kommt es mitunter vor, dass mehr Plakatständer als erlaubt aufgebaut worden sind. Immer wieder sammelt der Bauhof überzählige Plakate ein, gegen die jeweilige Partei wird dann ein Bußgeld verhängt, berichtete Bürgermeister Eichstetter auf Nachfrage im Hauptausschuss.

Für Eichstetter ist das eine eher überflüssige "Selbstbeschäftigungsmaßnahme" für die Bauhof-Mitarbeiter. Er regte an, das städtische Regelwerk, das nicht medhr zeitgemäß sei, dahingehend zu arbeiten, dass Wahlplakate künftig wie in anderen Orten an den Straßenlaternen hängen dürfen. Auch Niko Schlute (Füssen-Land) plädierte dafür, die Plakatierverordnung zu überarbeiten. Damit könnte man auch den Wahl-"Müll" durch ständig beschädigte Plakate vermeiden, ergänzte Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne).