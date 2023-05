Füssener Seniorenunion schlägt Stadtbus vor

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Gespräch mit älteren CSU-Mitgliedern. Auch die überbordenden Kosten für den Bundesstützpunkt werden angesprochen.

03.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Unter dem Motto „Erfahrung gestaltet Zukunft“ war Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter zu Gast beim Ortsverband Füssen der Seniorenunion. Bei diesem Treffen wurde der Rathaus-Chef mit vielen Vorschlägen der älteren CSU-Mitglieder konfrontiert. Wäre ein Stadtbus nicht nur für Kinder, Senioren und Gäste von Vorteil, sondern könnte er auch den städtischen Verkehr entzerren? Eichstetter steht einem solchen Vorhaben positiv gegenüber, allerdings müsse, wie bei allen angesprochenen Punkten die Haushaltslage der Stadt berücksichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie viele Eislaufflächen braucht Füssen?

Auch die Arbeit von Füssen Tourismus und Marketing (FTM) wurde angesprochen. Eichstetter wie auch die ehemalige FTM-Verwaltungsrätin Uschi Lax stufen sie als wertvoll ein – und zwar in großem Maße auch für die einheimische Bevölkerung. Als Beispiele führten sie den Ausbau und die Pflege des Wanderwege- und Fahrradwegenetzes, die Neugestaltung des Mitterseebades, die Organisation von Festlichkeiten und vieles mehr an. Ein weiterer Diskussionspunkt waren die überbordenden Kosten für den Bundesstützpunkt und die Frage, wie viele Eislaufflächen braucht Füssen? Dabei konnte Siegfried Schubert, Urgestein des Eissports in Füssen, wertvolle Erfahrungspunkte einbringen. Er betonte, dass diese Thematik durchaus hinterfragt werden kann.

Auch Barrierefreiheit in Füssen ein Thema

Ist die Barrierefreiheit in Füssen noch ausbaufähig? Hier wurde klar, dass in Füssen schon viel getan wurde. Doch wurde auch wieder einmal ein Stadtrundgang empfohlen, eventuell in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Ein weniger kostenträchtiger, aber konkreter Vorschlag galt einer weiteren Bushaltestelle in Weißensee-Oberkirch. Dabei könnte der Bus über die alte Steige zur Haltestelle am Pitzfeld fahren und an der Ausfahrt der Alten Steige wieder in die Bundesstraße einbiegen, erläuterte Helga Thauer. Es wohnen bereits jetzt viele Senioren und Kinder in diesem Gebiet. Sie haben einen relativ weiten und steilen Weg bis zur Bushaltestelle am See.

Kandidaten sollen sich vorstellen

Im Anschluss an die örtlichen Themen stimmten der Bürgermeister und die Vorsitzende Uschi Lax auf die Land- und Bezirkstagswahlen ein. Maximilian Eichstetter bewirbt sich auf der Liste der CSU für den Bezirkstag und sprach mit der amtierenden Bezirksrätin Uschi Lax wichtige Themen an, insbesondere für die immer älter werdende Bevölkerung. Lax verwies auf die regelmäßigen Sprechtage des Bezirks in Füssen, wo sich die Bürgerinnen und Bürger zu beraten lassen können. Für weitere Diskussionsrunden wurde ein Treffen mit den Landtagskandidaten Andreas Kaufmann (Roßhaupten) und Simon Haslach (Nesselwang), sowie der Direktkandidatin für den Bezirkstag, Landrätin Marita Zinnecker, vorgeschlagen. Mit dem Vorsatz „Mir landt it lugg“ bedankte sich die Diskussionsrunde bei Eichstetter.