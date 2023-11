In Füssen und Weißensee sollen zwei neue Kitas entstehen

Die Arbeiten für den neuen Kindergarten St. Gabriel im Füssener Westen könnten 2025 beginnen. In Weißensee ist ein Gebäude für drei Gruppen vorgesehen.

30.11.2023 | Stand: 06:22 Uhr

Gerade mal sechs Minuten. Mehr Zeit benötigte der Füssener Stadtrat nicht, um Ausgaben von deutlich über zehn Millionen Euro auf den Weg zu bringen. Ausgaben, an denen die Kommune ohnehin nicht vorbeikommt: Denn es geht um Kinderbetreuung. Darunter ein Projekt, an dem schon seit vielen Jahren geplant wird - mit dem Neubau des Kindergartens St. Gabriel könnte nach Einschätzung von Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) 2025 begonnen werden. Auch in Weißensee ist eine neue Kita erforderlich: Sie soll nun zwei Gruppen für den Kindergarten erhalten und eine für die Kinderkrippe.

