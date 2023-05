Pfronten festigt seine Partnerschaft mit La Val und empfängt Gäste

Die Partnerschaft zwischen Pfronten und La Val hat schon zu zahlreichen gegenseitigen Besuchen geführt. Jetzt wanderte eine Delegation durchs Pfrontener Tal.

14.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Pfronten hatte vor kurzem Besuch aus der Südtiroler Gemeinde La Val (Wengen) im Grödnertal, mit der seit zwei Jahren eine Partnerschaft besteht. Nachdem sich im vergangene Jahr eine landwirtschaftliche Delegation in Pfronten über die hiesige Agrar- und Forstwirtschaft informierte (wir berichteten) kam nun rund ein Dutzend Vertreterinnen und Vertretern des Schulamts, des Kirchenchors, des Hotel- und Gaststättenverbands, des Rettungswesens sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Südtirol, wie die Gemeinde Pfronten mitteilt.

Gäste aus Südtirol besuchten Schloss Hohenschwangau

Unter Leitung des Vizebürgermeisters und Mitinitiators der kommunalen Freundschaft Felix Dapoz besuchten die Gäste das Schloss Hohenschwangau und tauschten sich mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe des Gemeinderates Pfronten aus. Die Sprecher der Gruppe Peter John und Anja Mörz koordinierten die gemeinsamen Termine.

Bei eine Abendessen, an dem auch Grundschulrektor Klaus Wankmiller und Vertreter der Gemeindeverwaltung teilnahmen, lobte Bürgermeister Alfons Haf die Lebendigkeit der Partnerschaft mit La Val, die durch zahlreiche gegenseitige Besuche in den letzten Jahren gefestigt wurde.

Wanderung zur Gundhütte mit Talblick

Eine aussichtsreiche Wanderung führte die Gäste zur Gundhütte am Edelsberg. Da der Großteil der Teilnehmenden erstmals die Region besuchte, nutzte Bürgermeister Alfons Haf den Talblick, um die Landschaft Pfrontens mit seinen 13 Dörfern vorzustellen. Auf der Hütte zeigten sich die Teilnehmer begeistert von der Atmosphäre und kulinarischen Qualität.

Fest vereinbart wurde ein Gegenbesuch von Pfronten Tourismus in Südtirol. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich in La Val vor Ort über die Arbeit der dortigen Touristiker informieren. Pfrontens Partnergemeinde hat sich in der Destination Alta Badia als europäisches Wanderdorf erfolgreich positioniert. Mit Verbesserungen in den Angeboten und der Infrastruktur wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich die Übernachtungszahlen und Auslastungen der Gästebetten gesteigert.

Viele Freundschaften sind zwischen Pfronten und La Val entstanden

„Die vielen Kontakte haben nicht nur zu einem regen Wissensaustausch geführt, sondern schon viele private Freundschaften hervorgebracht“, lautete das Fazit des Besuchs von Vizebürgermeister Dapoz.

La Val in den Dolomiten ist die zweite Gemeinde, mit der Pfronten über eine kommunale Partnerschaft verbunden ist. Mit der nahe der schweizer Grenze bei Genf gelegenen französischen Juragemeinde Thoiry besteht bereits seit mehr als 20 Jahren eine Partnerschaft.

