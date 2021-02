Wolfgang und Manuela Wagner sowie Valerie und Alexander Pfanzelt (von links) von der Bürgerinitiative Lechbruck am See "Hotel nein danke" haben Ordner mit Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen den Bau eines Luxushotels am Oberen Lechsee im Lechbrucker Rathaus abgegeben. Nun hat der Gemeinderat darüber abgestimmt.